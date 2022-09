Le ultime novità sulle regole di viaggio: dopo due anni finalmente possiamo tornarci senza restrizioni. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

La novità di viaggio da conoscere e che permette finalmente di spostarsi liberamente dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia. Cadono le limitazioni più stringenti che finora avevano quasi bloccato i viaggi.

Stiamo parlando del Giappone, uno dei Paesi con le regole anticontagio più severe per contrastare la diffusione di Covid. Dopo due anni di chiusura, il Paese aveva riaperto le frontiere ai turisti internazionali lo scorso maggio.

In un primo momento, la riapertura era stata riservata solo a a piccoli gruppi, gestiti da agenzie di viaggio organizzate e provenienti da un numero limitato di Paesi. La riapertura graduale, successivamente, era stata estesa a giugno ai cittadini di 98 Paesi del mondo, tra cui l’Italia.

Poi, a fine agosto, il governo giapponese aveva annunciato per l’inizio di settembre ulteriori allentamenti delle restrizioni, come la rimozione dell’obbligo di tampone molecolare nelle 72 ore prima della partenza per i viaggiatori vaccinati con tre dosi. Così come aveva comunicato la riapertura ai viaggiatori individuali. Proprio su quest’ultimo aspetto ci sono delle novità. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Dopo due anni finalmente possiamo tornarci senza restrizioni

A brevissimo potremo tornare a viaggiare in Giappone da soli senza più obbligo di visto. La grande novità che permette di visitare il Paese del Sol Levante senza più le rigide restrizioni applicate finora.

Il Giappone, infatti, aveva riaperto al turismo internazionale tra fine maggio e inizio giugno. Prima a pochi Paesi poi quasi a tutti. In questi mesi, tuttavia, i turisti potevano visitare il Giappone solo in gruppi organizzati, con viaggi pianificati in ogni dettaglio, da agenzie di viaggio e tour operator autorizzate dalle autorità giapponesi, e con itinerari rigidamente prestabiliti. Non era consentito viaggiare da soli né allontanarsi dal gruppo e nemmeno variare i percorsi già stabiliti. Poi sono arrivati i primi allentamenti delle regole.

Dal 7 settembre, per i viaggiatori completamente vaccinati con tre dosi è stato rimosso l’obbligo di tampone molecolare PCR nelle 72 ore prima della partenza per il Giappone.

Ora, arriva la definitiva riapertura ai viaggi individuali e la cessazione dell’obbligo di visto. Dal prossimo 11 ottobre, infatti, i turisti internazionali potranno entrare in Giappone da soli, senza più obbligo di viaggio di gruppo e organizzato da un tour operator autorizzato, e senza più obbligo di visto per i cittadini di quei Paesi a cui prima della pandemia si applicava regime di esenzione dal visto.

Inoltre, da quella stessa data non sarà più in vigore il limite massimo agli arrivi giornalieri dei turisti internazionali.

Dunque, libertà di ingresso e di movimento nel Paese, con limitazioni fortemente ridotte.

Le uniche restrizioni in vigore in Giappone per i turisti in arrivo dall’estero saranno la presentazione di un certificato vaccinale anti-Covid, con l’attestazione della somministrazione di tre dosi di vaccino. Oppure, per i non vaccinati, la presentazione di un risultato negativo di un test PCR effettuato entro le 72 ore dalla partenza. Anche i guariti noncompletamente vaccinati devono eseguire il test, perché il Giappone non riconosce il certificato di guarigione.

Per informazioni aggiornate sulle regole di viaggio in Giappone consultate la pagina del Paese sul portale Viaggiare Sicuri.