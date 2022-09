È il luogo più bello e incredibile di tutto il mondo, ma i più non sanno nemmeno come si chiama

La scienza è in continua evoluzione. Così come la tecnologia e i nuovi traguardi in termini di scoperte e novità. In un contesto così proficuo calza a pennello l’arrivo di un hotel su un aereo crociera capace di rimanere in volo per anni e anni.

C’è chi vorrebbe vivere in mezzo al mare e cerca un furgone camper che possa anche trasformarsi in barca, e chi invece sogna di volare ovunque per il mondo. Ora si sta iniziando a pensare proprio a questo, allo Sky Cruise, un concept di un super-aereo da crociera.

La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. La scienza sarebbe in grado di far volare un aereo gigantesco, proprio come una crociera, per anni e anni in giro per il mondo. Voi ci andreste?

La crociera aereo gigante che non si ferma mai

L’idea della Sky Cruise, l’hotel su un aereo gigante che non si ferma mai, è chiaramente oggi solo un concept futuristico. Si muoverebbe grazie a 20 motori ipersonici a fusione nucleare e a emissioni zero e capaci di non avere rifornimento per anni e anni. Il concept, ideato da Tony Holmsten e Hashem Al-Ghaili, sembra follia, ma la scienza corre molto velocemente. Sicuramente si tratta di un progetto piuttosto elitario perché le persone che potranno permettersi, quando e se mai verrà realizzato, un viaggio qui saranno ovviamente molto ricche.

Gli interni del super aereo da crociera chiaramente sono dotati di tutti i comfort, veramente come una crociera: ristoranti, suite, ponti, aree intrattenimento. Per arrivarci, invece di prendere un taxi e raggiungere l’hotel, alcuni jet arrivano all’hotel volante, si agganciano ad esso e permettono ai passeggeri di scendere.

Sicuramente l’idea è affascinante. Pensare di poter soggiornare in mezzo al cielo e godere di un panorama speciale come solo la visione dal finestrino di un aereo può dare è un sogno. Tuttavia, prima che questo aereo hotel volante diventi realtà ci vorrà ancora molto. Per ora forse è meglio organizzare una vacanza un po’ più semplice non vi pare?