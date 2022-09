È un prodigio della tecnologia, quello che trasformerà il sogno di ogni viaggiatore in realtà

Viene definito come il sogno di ogni spirito libero, ed effettivamente il Caracat permette una libertà di viaggio e di spostamento incredibile. Ma cos’è?

Molti non riusciranno nemmeno a pronunciarlo, Caracat. Eppure questo nome se amate viaggiare dovrebbe rimanervi ben fissato nella mente perché è un prodigio vero e proprio della tecnologia e trasforma il sogno di ogni viaggiatore in realtà.

Si tratta di una roulotte, ma non una qualunque, una che dall’essere appoggiata a terra, è perfettamente in grado di navigare al mare o nei laghi!

Caracat. Una roulotte galleggiante che si muove su ruote

Qual è il sogno di ogni viaggiatore? Avere totale libertà di spostamento, sia su strada che per mare o fiume o lago. E ora è tutto possibile grazie a Caracat. Immaginate allora una roulotte, abbastanza semplice all’esterno, che come tutte viaggia su ruote attaccata all’auto del proprietario. Immaginate poi di accamparvi normalmente in un campeggio la sera e il giorno dopo invece sistemarsi in mare aperto. Questa è la libertà di Caracat!

Come funziona e cosa lo rende speciale

Un veicolo ibrido, ideato a Heidelberg grazie alla cooperazione degli specialisti di caravaning Schneider Caravaning, che viene trasportato tramite rimorchio sulla terra ferma, ma si muove con un motore elettrico ricaricabile sull’acqua! Del resto il nome stesso, Caracat è la crasi di caravan e catamarano per spiegare subito di che prodotto si sta parlando!

Il modello “base” è largo dai 2,5 al 3,6 metri e la lunghezza, anch’essa variabile, va dai 6 metri agli 8,6 massimo. A bordo troverete tutto: cucina completa, soggiorno, bagno completo con toilette ecologica di ultima generazione che trasforma i rifiuti in cenere e vapore acqueo, e sul tetto persino pannelli solari e area solarium.

Per guidare il Caracat in mare non serve la patente nautica e, in mare, può essere utilizzato essenzialmente lungo la costa. Quindi in condizioni sempre di sicurezza.

Sul profilo Instagram, così come sul sito ufficiale di Caracat, ci sono tantissime foto e video per capire al meglio il funzionamento di questo prodigio della tecnologia. A noi è bastato un solo sguardo per innamorarcene! E a voi?

(Fonte immagini http://www.cara-cat.com/)