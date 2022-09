Vi portiamo alla scoperta dei 5 alberghi più strani dove dormire in Italia. Tutte le informazioni e le curiosità.

Se state cercando alberghi fuori dal comune dove dormire in Italia siete capitati nel posto giusto. Il nostro Paese ha un’offerta vastissima di hotel e strutture ricettive, dai grandi alberghi di lusso ai piccoli e graziosi B&B, in città, borghi, in mezzo alla natura.

Qui vi proponiamo una selezione dei 5 alberghi più strani e particolari dove andare almeno una volta in Italia. Resterete meravigliati non solo dal paesaggio che li circonda ma anche dalle strutture in cui sono stati ricavati.

Di seguito vi segnaliamo dove andare nei vostri viaggi per notti da sogno. Alla scoperta degli hotel insoliti del nostro Paese.

I 5 alberghi più strani dove dormire in Italia

Dormire in una stanza da favola all’interno di un albergo originale è il desiderio di molti. Un desiderio che può essere esaudito in alcuni degli hotel più particolari e originali d’Italia.

Ecco dove andare in Italia per trovare i 5 alberghi più strani e trascorrere una notte indimenticabile.

Cablewayroom. Il cielo in una stanza è nella Cablewayroom, la stanza d’albergo ricavata all’interno di una vecchia cabina della funivia Albino-Selvino. Siamo in Val Seriana, nella Bergamasca, e questo hotel molto particolare vi regalerà un’esperienza indimenticabile, in ogni stagione. Immersa nel candore della neve d’inverno, circondata dai fiori di primavera, dal verde d’estate e dai colori del foliage in autunno, la Cablewayroom è perfetta per un soggiorno romantico. Qui si dorme in due, per una notte sola, all’interno di una stanza panoramica con tre pareti in vetro, posta sopra la cabina della funivia, che ospita la stanza per la colazione. Mentre il bagno è appena fuori. Al di sotto della camera, davanti alla cabina, si trova la piscina riscaldata, anche in inverno. Dormire qui non è proprio economico, ma il prezzo vale l’esperienza. Ideale per un’occasione speciale.

La Piantata. Tutti noi abbiamo sognato fin da bambini di dormire in una casa sull’albero. A realizzare questo sogno ci pensa La Piantata a Viterbo. Si tratta di un B&B che accanto a una struttura tradizionale, con camere e appartamenti, offre anche ben due case sull’albero. La prima, Black Cabin, è la casa sull’albero più grande d’Europa, con ben 87 metri quadrati di superficie, è costruita su un grande pino marittimo di 200 anni. La seconda, la Blue Suite è più piccola ma comunque grande, misura ben 44 metri quadri e si trova su una quercia secolare. Le case sull’albero sono costruite con materiali ecologici e sono a tecnologia avanzata, con tutti i servizi per gli ospiti.

Faro Capo Spartivento. L’altra esperienza desiderata da molti è quella di dormire all’interno di un faro a picco sul mare. Un’esperienza che potete vivere in Sardegna, nel Faro di Capo Sapartivento. Siamo nella costa meridionale sarda e Capo Spartivento è un promontorio incluso in un’area naturale protetta, un luogo assolutamente selvaggio. Il faro è ancora in funzione, naturalmente è tutto automatico, ma allo stesso tempo è stato convertito in una struttura di lusso a 5 stelle che ospita 4 suite. Il faro offre anche una sala da tè e una terrazza spettacolare. In un edificio accanto si trovano altre 2 suite e una piscina a sfioro. Gli ambienti e gli arredi richiamano lo stile tradizionale locale, con un tocco di eleganza

Chianti Glamping Resort. Il camping di lusso si chiama glamping ed è diventata una vera e propria tendenza che sta facendo impazzire tutti. Se poi la struttura dove dormire è un vecchio autobus americano degli anni ’60 situato nella campagna della Toscana, allora l’esperienza è ancora più irresistibile. Siamo a Cavriglia, in provincia di Arezzo, nella Valdarno all’ingresso del Chianti. Qui potete dormire all’interno di un Cool Bus americano e di una roulotte Shasta vintage, dotati di tutti i comfort e circondati dalla bellezza del paesaggio naturale. Disponibile anche un ristorante che prepara piatti tipici toscani.

Hotel Grotta Palazzese. Infine, un albergo che sebbene non sia particolarmente strano come struttura è assolutamente originario per collocazione. Stiamo parlando dell’Hotel Grotta Palazzese di Polignano a Mare, in provincia di Bari, situato proprio sopra lo spettacolare ristorante ricavato nella roccia a picco sul mare. Dalle stanze di questo albergo elegante a 5 stelle potete ammirare un panorama che vi lascerà senza fiato, proprio sopra le onde del mare.

