Ecco perché questa SPA naturale è uno spettacolo: è la più bella del mondo. Dove si trova, tutte le informazioni utili.

Per la ricerca del benessere di corpo e spirito le località termali e le spa sono i luoghi ideali. Quando sono naturali, libere e aperte a tutti è ancora meglio.

L’Italia offre tante terme e spa naturali all’aperto e accessibili liberamente a tutti, in luoghi pittoreschi, circondate da paesaggi spettacolari.

Qui, tuttavia, vogliamo portarvi in Europa, in un luogo che merita di essere assolutamente visitato almeno una volta nella vita. Un posto incredibile che vi lascerà senza fiato per il suo paesaggio dai colori quasi irreali e per la proprietà delle sue acque.

Di seguito vi segnaliamo dove si trova questo luogo e vi spieghiamo perché visitarlo.

La SPA naturale è uno spettacolo: è la più bella del mondo

Lungo la costa della Spagna, nella comunità autonoma Valenciana e a sud di Alicante, si trova la città di Torrevieja. Oltre ad essere una importante località balneare con porto turistico, questa città spagnola sorge in una zona di pregio paesaggistico ed ecologico, tra il mar Mediterraneo e le lagune di Torrevieja e della Mata.

La Laguna Rosa di Torrevieja offre una stupefacente spa naturale dove rigenerare il corpo e la mente. Un luogo da lasciare senza fiato, per la sua straordinaria bellezza e la proprietà delle sue acque.

Il nome della laguna è dovuto al colore delle sue acque, che sono appunto rosa ma assumono anche sfumature di rosso, a seconda delle condizioni meteorologiche. La colorazione è dovuta alla presenza di sali minerali.

La Laguna Rosa di Torrevieja, infatti, è un lago salato, con acque ricche di iodio che hanno proprietà benefiche per i disturbi respiratori e per il corpo in generale. Terme e spa naturali dove fare il pieno di salute e bellezza.

Va precisato, tuttavia, che la Laguna Rosa non è balneabile, per motivi di tutela ambientale. Sono comunque disponibili delle aree in cui è possibile fare il bagno con i fanghi del fondale. Un vero toccasana per le articolazioni e la pelle, insieme al benessere generale per corpo e mente.

Intorno alla Laguna Rosa di Torrevieja si trovano percorsi pedonali e ciclabili che consentono di ammirare questo luogo particolare in tutta la sua bellezza e allo stesso tempo beneficiare delle proprietà delle sue acque, sprigionate dall’evaporazione dei sali minerali.

Il Lago Rosa sorge a ridosso del centro abitato di Torrevieja. Dunque è facilissimo da raggiungere.

Un altro lago rosa bellissimo e affascinante è il Lago Hillier in Australia.