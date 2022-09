Dove mangiare la carbonara più buona di Roma: i ristoranti per veri intenditori

Tutto quello che dovete sapere su dove mangiare la carbonara più buona di Roma. I ristoranti migliori, tutte le informazioni utili.

La carbonara è diventata un piatto molto popolare non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Sebbene all’estero venga proposta in versioni differenti dalla ricetta originale, che fanno inorridire noi italiani.

Essendo nata a Roma, naturalmente la carbonara originale e più buona la troviamo nei ristoranti della Capitale.

La differenza la fa la qualità delle materie prime, che nei ristoranti di qualità sono sempre più pregiate e rigorosamente a km zero. Uova, guanciale, pecorino, pepe e pasta sono gli ingredienti fondamentali, ai quali si presta sempre più attenzione. Gli spaghetti sono la pasta base con cui si prepara la carbonara. Possono essere proposti, tuttavia anche altri tipi di pasta e di vari formati.

Ogni ristorante ha il suo segreto nella preparazione della pasta alla carbonara. Scopriamo quali sono quelli più buoni e imperdibili di Roma per questa specialità di cui i romani sono orgogliosi e gelosi.

Dove mangiare la carbonara più buona di Roma

Vi segnaliamo i migliori ristoranti di Roma dove mangiare la pasta alla carbonara più buona do Roma.

Cambio Trastevere. Gli utenti di Tripadvisor premiano questo ristorante di via San Francesco, nel quartiere di Trastevere, è il top per la pasta alla carbonara. Le recensioni sono tutte più che positive, sia per la carbonara che per la cucina in generale.

Roscioli Ristorante Salumeria. Questo locale è premiato dal Gambero Rosso e altri siti specializzati. Offre un’accurata selezione di salumi e formaggi, anche per il condimento della pasta alla carbonara. Il segreto della proposta di Roscioli sta proprio nella accurata ricerca di ingredienti di qualità. Il locale si trova in via dei Giubbonari, nella zona di Torre Argentina.

Armando al Pantheon. Un ristorante nel cuore della Città Eterna che è un punto di riferimento per i romani. Qui, accanto a uno dei monumenti più affascinanti d Roma, potete gustare non solo una buonissima carbonara ma anche un’ottima pasta cacio e pepe.

Trecca – Cucina Mercato. Fuori dal centro, sulla via Ostiense, questa trattoria gestita dai fratelli Manuel e Nicolò Treccastelli propone una carbonara deliziosamente cremosa con pasta di rigatoni. Un’ottima alternativa alla ricetta con spaghetti, per soddisfare tutti i gusti.

Luciano Cucina Italiana. Nella zona di Campo de’ Fiori, in piazza del Teatro di Pompeo, potete gustare la ricetta dello chef Luciano Monosillo, soprannominato “King of Carbonara”. Un appellativo molto promettente. Anche qui c’è un’accurata selezione delle materie prime, con una equilibrata composizione degli ingredienti.

Lo Scopettaro. Questa trattoria storica del quartiere di Testaccio è l’anima della cucina popolare romana. Propone piatti tradizionali semplici ma gustosissimi. Una vera esperienza da provare per chi vuole assaggiare la cucina romana autentica, inclusa la pasta alla carbonara.