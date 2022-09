Perché i vip amano la Puglia? Tutti i pro della meta preferita delle star

I VIP amano la Puglia! Perché questa meta è una delle più amate dalle star nostrane ed internazionali? Ecco cosa abbiamo scoperto!

Questa estate 2022, esattamente come ogni anno, la Puglia è una delle regioni italiane più apprezzate dai vip di tutto il mondo. Italiani e non!

Come mai proprio la Puglia, più di ogni altra regione, attira tutte le estati così tanti turisti famosi? Star del calibro di David Beckham vengono qui in vacanza e si godono paesaggi, spiagge e cultura da urlo! Ma quali sono i pro di questa meta preferita dalle star?

La Puglia dei VIP: perché tutti la amano?

Le cose da fare e da vedere in Puglia sono tantissime! Sia a livello naturale e paesaggistico, che culturale. Proprio questa varietà è sicuramente uno dei punti di forza della regione che è meta delle vacanze di moltissimi VIP.

Abbiamo visto Simona Ventura a Locorotondo, sulle colline di Bari, con trulli e masserie da levare il fiato. Ma non solo, Alberobello ha catturato l’attenzione e le vacanze di Gianni Morandi che ha raggiunto poi Cellino San Marco dove Albano ha la sua splendida tenuta!

C’è poi chi ha optato per scoprire più il lato culturale della Puglia, come George Clooney a Monopoli dove è stato avvistato mentre passeggiava per la città, o David Beckham a Fasano paparazzato con la famiglia!

Un altro pro della Puglia riguarda il fatto che anche andare al mare diventa una scoperta incredibile! Ad esempio Aurora Ramazzotti ha scoperto Ostuni, mentre Cristiano Caccamo ha ammirato Santa Maria Di Leuca la punta più meridionale del Salento dove il Mar Adriatico e lo Ionio si uniscono in un abbraccio.

E, infatti, la Puglia la si può scoprire anche dal mare, magari in barca, godendo di una vista unica ed esclusiva su alcune delle calette, delle grotte e dei tratti di costa più belli in assoluto. Proprio come la Grotta della Poesia che ha scelto la cantante Emma Marrone per le sue vacanze!

I pro che rendono la Puglia la meta preferita dai VIP sono chiari: mare da sogno, spiagge sorprendenti, cultura ad ogni angolo, città come perle di rara bellezza incastonate perfettamente nel paesaggio! Che ne dite? L’anno prossimo andrete anche voi a visitarla?