Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. Quali sono le promozioni e gli sconti per chi deve tornare a casa

Sono le elezioni politiche più sentite degli ultimi anni e saranno dunque tantissimi gli italiani che torneranno nelle città di residenza per poter andare a votare. A differenze delle scorse tornate elettorali quest’anno lo sconto su treni e aerei è davvero consistente. Un’agevolazione necessaria – in attesa di una rivoluzione politica – che facilita il diritto al voto dei milioni di cittadini fuorisede.

Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario presentare al momento dell’acquisto del biglietto la tessera elettorale. La quale dovrà essere portata con se durante il viaggio di ritorno e dovrà essere stata vidimata al seggio. Insomma, gli sconti sono solo per chi va effettivamente a votare.

Gli sconti su treni, aerei e navi per chi va a votare

Le agevolazioni per chi rientra nella città di residenza valgono da alcuni giorni prima delle elezioni – solitamente da 5 giorni prima – a qualche giorno dopo. La scheda elettorale deve essere sempre presentata per poter chiedere lo sconto con qualsiasi mezzo si viaggi. La promozione è valida per tutti i tipi di spostamento: in treno, auto, aereo o navi.

Lo sconto sui biglietti dei treni

Sia Trenitalia che Italo propongono biglietti con sconti fino al 70% sulle Frecce e sugli intercity, cuccette incluse. Il viaggio di andata deve avvenire dal 16 settembre al 25 settembre 2022, mentre quello di ritorno deve avvenire entro il 5 ottobre. Per poter acquistare i biglietti Trenitalia scontati per le elezioni è necessario recarsi in biglietteria nelle stazioni o nelle agenzie di viaggio.

Per quanto riguardo Italo lo sconto arriva al 60% su tutte le tariffe ovvero dall’Economy alla Comfort. Lo sconto è su tutti i treni da 10 giorni prima le elezioni a 10 giorni dopo. Ovviamente è necessario presentare la tessera elettorale che attesti la residenza. Per poter acquistare i biglietti bisogna chiamare Pronto Italo allo 060708.

Gli sconti su aerei e traghetti

Per chi volesse raggiungere la propria residenza in aereo ITA Airways propone sconti fino al 50% sul prezzo del biglietto per i voli nazionali e fino al 40% sui voli Europei. Un’agevolazione indispensabile per chi vive all’estero e vuole tornare a votare.

Per chi deve raggiungere le isole – o viceversa il continente – è previsto uno sconto del 60% sulla tariffa ordinaria che sarà applicato dalle maggiori compagnie di navigazione come Corsica Sardinia Ferries e Grimaldi Lines.

Lo sconto su pullman e autostrade

I pullman a lunga percorrenza sono una soluzione economica per spostarsi. Con gli sconti per votare ancora di più. Tariffe agevolate sono quelle di Itabus e Flixbus per gli elettori che tornano nella città di residenza.

Per chi si muoverà in automobile lo sconto sul pedaggio autostradale è previsto solo per gli elettori che vivono all’estero e rientrano in Italia per le votazioni. Anche in questo caso da 5 giorni prima del 25 settembre a 5 giorni dopo.

Andare a votare è un diritto, poterlo fare con lo sconto sui mezzi di trasporto è una necessità doverosa. Dunque se volete tornare a casa farlo nel momento delle elezioni vi permetterà di esercitare il vostro diritto a prezzo scontato.