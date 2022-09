Proposte di viaggio per l’autunno: la Transiberiana d’Italia, il viaggio più romantico da fare adesso. Tutte le informazioni utili.

È uno dei percorsi in treno storico più affascinanti d’Italia. Per il lungo territorio che attraversa, tra le montagne dell’Appennino in Abruzzo e Molise, è stata chiamata la Transiberiana d’Italia. Un viaggio pieno di bellezza e di storia, da fare tutto l’anno ma soprattutto adesso, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Il viaggio a bordo del treno storico Transiberiana d’Italia avviene lungo la vecchia linea ferroviaria ordinaria che va da Sulmona a Isernia, successivamente convertita in ferrovia turistica e chiamata anche Ferrovia dei Parchi.

Il percorso parte dalla città di Sulmona e arriva fino a Roccaraso e Castel di Sangro, attraversando i boschi alle pendici del Massiccio della Majella, fino all’Alto Sangro e sconfinando in Molise. La linea ferroviaria ha un dislivello notevole, che parte dai 328 metri sul mare di Sulmona e arriva ai 1.268 metri di Roccaraso.

L’itinerario e le fermate del treno storico possono cambiare a seconda delle corse dei treni e soprattutto delle stagioni. In inverno, attraversa paesi montani innevati e porta i visitatori a scoprire i mercatini della zona. In primavera ed estate il treno porta i passeggeri attraverso montagne e valli verdissime. Mentre in autunno il viaggio è un’immersione da sogno e romantica tra i boschi che tingono i giallo e rosso per il foliage e i borghi che propongono le primizie di stagione.

Qui vogliamo portavi sulla Transiberiana d’Italia a settembre, a inizio autunno. Un viaggio romantico da non perdere per nulla al mondo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche le nostre proposte di viaggio per vedere il foliage in Italia.

La Transiberiana d’Italia: il viaggio più romantico da fare adesso

È sempre il momento giusto per un viaggio sulla Transiberiana d’Italia, il treno storico che viaggia attraverso le montagne abruzzesi sulla Ferrovia dei Parchi, la vecchia linea che parte da Sulmona e arriva a Isernia, in Molise.

Il percorso in treno storico attraversa la Valle Peligna, il Parco Nazionale della Majella e l’Alto Sangro. Un viaggio nelle bellezze della natura e della storia, tra montagne, boschi, gallerie, antichi sentieri e borghi storici.

Qui, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno potete ammirare paesaggi di rara bellezza che vi lasceranno senza fiato e che sono lo scenario perfetto per un viaggio romantico.

Gli itinerari

Sono usciti gli itinerari di settembre e ottobre della Transiberiana d’Italia, insieme ai pacchetti di viaggio che includono anche il soggiorno in hotel. Ecco gli itinerari disponibili:

Settembre

Sabato 17 – Sulmona-Castel di Sangro A/R

– Sulmona-Castel di Sangro A/R Domenica 18 – Sulmona-Castel di Sangro A/R

– Sulmona-Castel di Sangro A/R Sabato 24 – EVENTO “Pane nel Borgo” – Sulmona-Campo di Giove-Roccaraso A/R

Ottobre

Sabato 1 – Sulmona-Castel di Sangro

– Sulmona-Castel di Sangro Domenica 2 – Sulmona-Castel di Sangro

– Sulmona-Castel di Sangro Sabato 8 – Sulmona-Castel di Sangro

– Sulmona-Castel di Sangro Domenica 9 – Sulmona-Castel di Sangro

– Sulmona-Castel di Sangro Sabato 15 – Sulmona-Castel di Sangro

– Sulmona-Castel di Sangro Domenica 16 – Sulmona-Castel di Sangro

– Sulmona-Castel di Sangro Sabato 22 – Sulmona-Castel di Sangro

– Sulmona-Castel di Sangro Domenica 23 – Sulmona-Castel di Sangro

– Sulmona-Castel di Sangro Sabato 29 – Sulmona-Castel di Sangro

– Sulmona-Castel di Sangro Domenica 30 – Sulmona-Castel di Sangro

Per ulteriori informazioni: www.latransiberianaditalia.com

Infine, segnaliamo i luoghi più belli dove ammirare il foliage in Abruzzo.