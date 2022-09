Smettiamo di dire che la fine dell’estate è orribile. C’è almeno un motivo per cui farsela piacere ed è il foliage.

Le giornate si stanno accorciando, il sole non ci sembra più così caldo. È normale, è la fine dell’estate! Ma non dobbiamo odiarla perché significa che sta arrivando il momento del foliage!

Grazie allo straordinario fenomeno del foliage anche l’autunno ha qualcosa di magico e speciale che può farci prendere meglio la fine delle vacanze. Per non farsi prendere dallo sconforto vediamo quali sono le mete più interessanti per assistere a questo fenomeno del foliage in Italia!

Dove vedere il foliage in Italia

Gli alberi in autunno si colorano di rosso, oro, arancione e marrone…colori straordinari, una gioia per gli occhi che viene chiamato fenomeno del foliage. In alcune aree e zone del mondo però questo spettacolo è ancora più bello. Vediamo allora quali sono tutte le destinazioni nostrane dove ammirare questo fenomeno pazzesco del foliage in Italia.

Parco Nazionale della Sila : siamo in Calabria e questo parco naturale è i realtà di una bellezza straordinaria in ogni momento dell’anno. Figuriamoci in autunno con questi colori mozzafiato!

: siamo in Calabria e questo parco naturale è i realtà di una bellezza straordinaria in ogni momento dell’anno. Figuriamoci in autunno con questi colori mozzafiato! Parco Nazionale del Gran Paradiso : andando invece a nord, precisamente in Valle d’Aosta, anche qui potrete ammirare uno spettacolo unico. Sebbene molti alberi siano dei sempreverde, ce ne sono tanti altri che cambiano colore delle foglie in autunno e diventano uno show da non perdersi.

: andando invece a nord, precisamente in Valle d’Aosta, anche qui potrete ammirare uno spettacolo unico. Sebbene molti alberi siano dei sempreverde, ce ne sono tanti altri che cambiano colore delle foglie in autunno e diventano uno show da non perdersi. Parco Regionale del Monte Beigua: da fine settembre in poi, in questo parco meraviglioso della Liguria potrete ammirare i boschi che si trasformano in una tavolozza di colori bellissima e sorprendente. Potrete anche fare una bella gita nel bosco e godere di questo spettacolo praticamente immersi nelle meraviglia!

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: ci spostiamo in Toscana e visto che considerano queste foreste come le più variopinte d’Italia, figuriamoci durante l’autunno e il periodo del foliage! Siamo in provincia di Arezzo e il momento top è quello verso la fine di ottobre. Faggio, querce e carpini sono i protagonisti indiscussi di questo show naturale. Se riuscite poi ad arrivare sulla vetta del Monte Penna vi renderete conto della bellezza di questo panorama.

Vi piace un po’ di più l’autunno?

Vi abbiamo convinto? Il foliage è il motivo per cui non odiare la fine dell’estate? Provate ad immergervi in questi colori, vedrete che ne rimarrete entusiasti!