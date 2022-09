È il momento dei funghi porcini, ma sapete come e dove trovarli?

By

Con l’arrivo dell’autunno inizia anche il momento perfetto per andare alla ricerca dei funghi porcini. Ma come e dove cercarli?

L’autunno è una stagione magica per chi ama i funghi. Raccoglierli è un’attività che se eseguita nel rispetto delle regole, ci permette di stare a contatto con la natura e di vivere una giornata immersi nel verde dei boschi.

Come cercare, e trovare, i funghi porcini

Attorno a noi solo il silenzio della natura selvaggia, il profumo del sottobosco e tutta l’attenzione concentrata nella ricerca dei funghi. Meglio se porcini! Già… ma dove e come cercare i funghi porcini?

Diciamo che la tecnica è la stessa che va utilizzata con tutti gli altri funghi: bisogna concentrarsi e guardare accuratamente il terreno. Il colore dei porcini è molto simile a quello delle foglie che cadono dagli alberi in autunno, per questo motivo diciamo che i funghi “si mimetizzano”.

Attenzione! Vi ricordiamo che non potete utilizzare rastrelli, uncini o qualsiasi cosa che possa danneggiare il terreno quindi affidatevi alla vista.

Dove cercare i porcini?

Dove cercare i funghi porcini è invece una domanda che si presta a svariate risposte. Generalmente l’altezza a cui si trovano i porcini è di circa 1500 metri sul livello del mare e qui potreste cercarli nei boschi di pino. Se invece scendiamo di altitudine, intorno ai 1000 metri possiamo trovarli nei boschi di castagni, querce e faggi. Aprite gli occhi resta l’unica e ridondante indicazione che vi possiamo dare.

Quando andare a raccogliere i funghi porcini?

Per quanto riguarda invece il periodo in cui è più probabile trovare e raccogliere porcini e funghi i migliori sono settembre, ottobre e novembre. Per crescere hanno bisogno di aree umide quindi dopo un bel temporale, nei boschi, le condizioni si fanno favorevoli.

Chiaramente se alla pioggia segue il sole e anche delle temperature non troppo fredde sarebbe ancora meglio.

Insomma, ci vogliono un po’ di condizioni particolari per trovare i porcini, ma una volta ottenuta la quadra vedrete che raccogliere funghi sarà meraviglioso.