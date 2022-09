Qual è il momento migliore per visitare i Caraibi?

Volete organizzare una vacanza ai Caraibi, ma non sapete qual è il momento migliore per partire? Ve lo diciamo noi!

C’è una destinazione affascinante che gli appassionati di mare vorrebbero andare assolutamente almeno una volta nella vita: i Caraibi. Partire per questa destinazione significa visitare essenzialmente località baciate dal sole e passeggiare sulla sabbia. Però, perché c’è sempre un però, bisogna anche sapere qual è il momento giusto per partire.

Onde evitare di prendere svariati voli, pagare agenzie, tour operator, alberghi, escursioni e poi ritrovarsi ai Caraibi senza sole e, anzi, obbligati a mettere la felpa per non avere freddo, è opportuno sapere alcune cose.

Qual è il momento giusto per andare ai Caraibi?

Scegliere il momento giusto per partire alla volta di questa destinazione da sogno è infatti importantissimo! La parola d’ordine è una: raggiungere queste mete quando da noi in Italia fa freddo! Il periodo giusto per andare ai Caraibi è infatti tra dicembre ed aprile. Il nostro inverno infatti corrisponde alla cosiddetta stagione secca per questa parte di mondo in cui fa caldo, ma non ci sono temperature torride e insostenibili. Soprattutto c’è meno umidità e le giornate sono super ventilate così da potersi godere sia le visite culturali che il mare in totale relax.

E nel resto dell’anno? Meglio evitare?

Nulla vi vieta, chiaramente, di volare ai Caraibi anche in altri momenti dell’anno. Ma in quel caso dovreste mettere in conto la possibilità di trovare giornate molto calde, cieli non sempre soleggiati e soprattutto una situazione di umidità piuttosto spiacevole.

Prenotate subito per l’inverno e troverete sconti e offerte interessanti

Approfittando quindi delle vacanze invernali perché non organizzare un viaggio ai Caraibi? Se prenotate per tempo potrete trovare destinazioni, soggiorni e voli anche a prezzi più che convenienti per regalarvi un soggiorno da sogno.