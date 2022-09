Elena Morali e Luigi Mario Favoloso ammanettati in vacanza in Thailandia

Una storia che ha dell’assurdo, ma i due hanno voluto mettere in guardia tutti i futuri visitatori della Thailandia. Ecco cosa è successo.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, coppia ormai da due anni e super attiva sui social oltre che in televisione, hanno trascorso le vacanze in Thailandia.

Meta da sogno, meravigliosa e conturbante, peccato che per i due VIP le cose non siano andate per il meglio visto che Elena Morali pare che sia stata arrestata.

Il racconto di Elena Morali su Instagram

L’ex Pupa su Instagram ha raccontato in maniera precisa ai fan e ai followers le sue avventure in Thailandia, compresa però questa brutta disavventura dell’arresto a Phuket. Come riporta Gossip e TV, la 32enne e Favoloso sono stati fermati dalla Polizia del posto che hanno trovato la donna in possesso di un pacchetto di IQOS.

Sembra che le forze dell’ordine stessero cercando proprio delle sigarette elettroniche, forse di contrabbando. Le IQOS però non sono nemmeno classificabili come elettroniche, ma sul momento la cosa non ha minimamente interessato gli agenti che, anzi, al sentir nominare l’Ambasciata Italiana, pare che abbiano sequestrato il telefono alla showgirl e al fidanzato.

La Morali è stata tenuta sotto custodia e pare che gli agenti abbiano detto a Favoloso di pagare 1500 euro per liberare la fidanzata. Cifra che dopo poco è volata a 3000 euro. Quando però Luigi ha prelevato solo 800 euro, gli agenti hanno ritenuto la somma sufficiente e hanno lasciato andare Elena.

L’avvertimento per i viaggiatori

La coppia è tornata così in Italia, ma ha denunciato l’accaduto almeno sui social visto che, sul posto non si sono fidati. Secondo la Morali si tratta di una tecnica, una truffa per spillare soldi ai turisti ignari e si sono sentiti in dovere di mettere in guardi anche tutti gli altri turisti che prossimamente si recheranno in Thailandia.