Qual è il modo migliore di bere l’acqua con il caffé? Meglio prima o dopo?

Il famigerato bicchierino di acqua fornito con il caffè, si beve prima o dopo? Ecco cosa fare e cosa è meglio evitare per non offendere nessuno.

L’usanza di bere un caffè e subito dopo accompagnarlo con un bicchiere di acqua è molto particolare. Anche perché a molti di noi non è ancora chiaro se sia meglio bere un bicchiere d’acqua prima o dopo le degustazione del caffè.

In alcuni casi, c’è chi beve un po’ di acqua sia prima che dopo, giusto per non sbagliare. Ma visto che questa usanza è, in fondo, una sorta di tradizione tipica della cucina e della gastronomia italiana qual è il modo migliore di bere l’acqua con il caffé?

Bere acqua prima del caffé per preparare il palato

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Cookist che ha intervistato Simone Amenini della Scuola di Caffè artigianale di Firenze. In linea generale si potrebbe dire che bere dell’acqua prima di assaporare il caffè a significa, in maniera molto semplice, pulire la bocca da eventuali sapori legati al pasto precedente. Si tratta quindi di una sorta di rito per prepararsi a gustare al meglio il caffè.

Ovviamente se il caffè però non è buono, può venire voglia di bere un po’ di acqua subito dopo per pulirsi la bocca da una sensazione di secchezza.

Meglio l’acqua gasata o naturale?

Per quanto riguarda poi la differenza tra il bere acqua gasata o acqua naturale, in realtà, non sussiste problema. Anzi, l’acqua gasata, se bevuta prima del caffè, potrebbe anche aumentare leggermente l’amaro della bevanda.

Ora siete pronti a degustare il caffé

In conclusione, il fatto di bere un bicchierino di acqua prima del caffè è una sorta di attività finalizzata al preparare la bocca a dei sapori importanti. Soprattutto se si è in procinto di gustare una miscela di caffè particolare ad esempio in una boutique del caffè. Allo stesso tempo fate attenzione, se bevete l’acqua dopo il caffé, si potrebbe pensare che il gusto non vi sia piaciuto!