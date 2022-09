Cinque piatti pazzeschi che devi mangiare assolutamente a Napoli

La tradizione gastronomica napoletana è ricchissima, ma quali sono i 5 piatti più buoni da mangiare assolutamente a Napoli? (Secondo noi ovviamente)

Un viaggio a Napoli è sinonimo di molte cose. Paesaggi bellissimi, mare mozzafiato, architettura e arte ad ogni angolo. Ma non solo. Non possiamo dimenticarci infatti del buon cibo che la città offre.

Cosa mangiare a Napoli per calarsi a pieno titolo nella cultura gastronomica partenopea allora? Abbiamo selezionato un po’ di piatti e ricette, ma lo sappiamo: sicuramente avremo lasciato fuori qualche prelibatezza, quindi il consiglio che vi diamo è seguire la nostra guida, ma poi assaggiare tutto!

Piatti da provare assolutamente a Napoli

Per scoprire cosa mangiare a Napoli e quali sono quei piatti da assaggiare assolutamente basta poco. Ma per provarli tutti mettetevi l’anima in pace: slacciate i pantaloni e dimenticate la dieta! Eccoli per voi:

Pizza: potevamo non citare la regina della cucina napoletana? Si dice che proprio qui sia nata la pizza margherita in onore della Regina Margherita e dell’Italia visto che i colori sono proprio quelli della bandiera. Di pizzerie storiche e famose dove mangiare la pizza a Napoli ce ne sono tantissime, fatevi consigliare dalla gente del posto! Frittata di Pasta: un piatto che nasce dalla cucina povera dove non si poteva buttare via niente. La pasta avanzata, ad esempio, veniva mescolata con delle uova, formaggio e qualche salume e cotta di nuovo. Una frittata perfetta anche da servire fredda. Pasta alla Puttanesca: un sugo, un condimento perfetto per sentir esplodere in bocca non solo Napoli ma tutta la Campania. Pomodoro, olive, aglio, origano e capperi. Non serve altro per godere di questa meraviglia. Polpo alla Luciana: realizzato originariamente nel quartiere di Santa Lucia, questo piatto è assolutamente uno di quelli da mangiare a Napoli. Cotto in umido e letteralmente immerso nel pomodoro con olive e capperi. Una meraviglia per il palato. Casatiello: preparato fondamentalmente a Pasqua questa è una ricetta napoletana tradizionale buonissima! Vi abbiamo già raccontato più volte la ricetta, la tradizione e la storia… ora è tempo di mangiarlo!

Preparate coltello e forchetta

Non infuriatevi! Sappiamo bene di non aver nominato piatti come la mozzarella di bufala, i friarielli, la pastiera o i babà, ma tutto non potevamo certo inserire. Una cosa è certa, ora vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca e siete pronti a mangiare tutto il possibile a Napoli!