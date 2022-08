In Marocco le capre stanno sugli alberi (ed è tutto vero)

By

Non si tratta di una notizia falsa: le capre in Marocco salgono sugli alberi. Ma non tutto è oro quel che luccica.

Se nel mondo ci sono tanti animali diversi, è ovvio che queste specie avranno anche delle attitudini e dei comportamenti particolari. È il caso delle capre marocchine che si arrampicano sugli alberi!

Se avete avuto la fortuna di vederle in prima persona sapete di cosa stiamo parlando. In caso contrario tenetevi forte perché basta scorrere qualche immagine sul web per rimanere senza parole. Ma perché le capre che si trovano in Marocco hanno l’abitudine di “scalare” gli alberi?

Perché le capre stanno sugli alberi in Marocco?

A cercare di far luce e rispondere a questa domanda ci ha pensato il National Geographic con un preciso e puntuale reportage sul tema svolto ad Essauira, città di mare del Marocco. Qui, oltre alle bellezze naturali tutte da scoprire, ci sono le famose capre scalatrici. Animali selvaggi e addomesticati allo stesso tempo che si arrampicano sugli alberi nodosi dell’Argan. Questo fenomeno, negli ultimi anni, ha destato non poco clamore. Il loro comportamento nasce come istintivo: le capre si arrampicano sulle montagne normalmente e amano il frutto dell’argan.

Un fenomeno che attrae visitatori da tutto il mondo

Chiaramente però quando la gente del posto ha capito che c’era parecchio interesse per questo fenomeno delle capre sugli alberi, ha iniziato ad addestrare gli animali a farlo.

Nonostante l’ira funesta degli animalisti, che sostengono che gli animali così vengano sfruttati e manipolati, le capre non possono esprimere la loro opinione su questa situazione e i proprietari delle bestie continuano nell’attività cercando di ottenere almeno 10 dirham (un dollaro) da qualche turista o visitatore curioso.

Chiaro: far rimanere gli animali un intero giorno su un albero con temperature che superano i 30° porta stress e disidratazione e non andrebbe assolutamente fatto. Spesso quella che sembra una innocua attrazione turistica, può risultare crudele per gli animali.

Va detto che altri sostengono che le capre salgano in modo naturale sulle piante, ma che questo non sia un comportamento buono per gli alberi che rischiano di essere danneggiati e di faticare a ricrescere.

Le avete mai viste?

Insomma, è sempre piuttosto difficile trovare una quadra sull’argomento capre che si arrampicano sugli alberi, ma ora qualcosa è chiaro: il fenomeno esiste veramente.