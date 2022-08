Località balneari da sogno: il mare di Posada è il più bello d’Italia, la guida con le informazioni. Cosa bisogna sapere.

Alla scoperta del mare e delle spiagge più belli e spettacolari d’Italia, la Sardegna è sicuramente la regione con la più alta concentrazione di luoghi meravigliosi.

Dalla famosa Costa Smeralda all’arcipelago della Maddalena, senza dimenticare la costa a sud di Olbia, il Golfo di Orosei, la Riviera delelo d Corallo di Alghero, la costa settentrionale e quella meridionale, fino al Sud-Ovest selvaggio.

Qui vi portiamo sulla costa nord-orientale dell’isola, sul litorale di Posada, premiato quest’anno come il più bello d’Italia. Ecco perché e tutte le informazioni utili.

Ricordiamo anche la spiaggia della Sardegna che porta il nome di un pescatore.

Il mare di Posada è il più bello d’Italia, la guida con le informazioni

La costa di Posada è un lungo litorale formato da più spiagge, per lo più libere e selvagge, circondata una natura incontaminata di oasi, vegetazione mediterranea, stagni, arbusti e pinete. Un luogo dove immergersi nella bellezza autentica della natura, affacciata sul mare azzurro e blu, mentre nell’immediato entroterra svetta da una rupe l’antico borgo di Posada.

Non è un caso che il mare di Posada sia stato premiato come il più bello d’Italia con il riconoscimento massimo delle 5 Vele e il primo posto assoluto dalla Guida Blu di Touring Club Italiano e Legambiente . Un riconoscimento più che doveroso, che ogni anno va alle spiagge più belle ma anche sostenibili d’Italia. Luoghi dove la cura del territorio si unisce alla salvaguardia dell’ambiente e all’attenzione per i beni storici e artistici, alle tradizioni locali e anche all’accoglienza turistica di qualità.

I litorali e comprensori balneari più belli sono quelli con le acque più pulite, le spiagge più curate ma libere, la natura incontaminata, la salvaguardia dell’ambiente e la promozione di iniziative e attività ecologiche, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico artistico del luogo. Luoghi ricercati dai turisti più esigenti e sensibili.

La Baronia di Posada e Parco di Tepilora, con i comuni di Posada, Budoni e Siniscola, sono il comprensorio che ha ottenuto le 5 Vele, il riconoscimento massimo. Gli altri comprensori che hanno ottenuto le 5 Vele in Sardegna sono: Gallura costiera con AMP Capo Testa, litorale di Baunei, litorale di Chia, Golfo di Oristano con la Penisola del Sinis e l’isola di Maldiventre, litorale della Planargia (Bosa sulla costa occidentale).

Posada e le sue spiagge

Il centro abitato di Posada è un caratteristico borgo dell’immediato entroterra della costa nord-orientale sarda, a sud di Budoni e delle sue spiagge e a nord del Golfo di Orosei. Si trova in una posizione strategica, non lontano dalle bellissime spiagge della costa di Olbia e dalle cale spettacolari, raggiungibili via mare, del Golfo di Orosei.

Il vantaggio è che a Posada trovate un mare molto più tranquillo, perché libero, selvaggio e spazioso. L’ideale se cercate bellezza dei luoghi, natura incontaminata, storia e tradizioni. Il borgo è stato più volte inserito tra i più belli d’Italia. Un luogo ideale dove passeggiare dopo una giornata in spiaggia, alla scoperta delle caratteristiche vie del centro storico, delle sue chiese e dei suoi palazzi, soprattutto del Castello della Fava, con la torre che spicca sul borgo e si scorge anche in lontananza.

Sul litorale di Posada si trovano cinque spiagge, da Nord a Sud: Orvile, Iscràios, i Due Pini (Sutt’e Riu), Su Tiriarzu e San Giovanni, nella omonima frazione dove si trova anche una caratteristica torre marinara.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra guida alle spiagge di Posada.