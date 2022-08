Le ultime notizie da Trenitalia: il treno Frecciarossa 1000 arriva in Spagna, tutte le novità da conoscere.

Dopo la Francia, la Spagna. Il treno ad alta velocità di Trenitalia, Frecciarossa 1000, si prepara a sbarcare nel Paese iberico, con corse tra le principali città spagnole.

L’arrivo del treno Frecciarossa in Spagna era stato annunciato da tempo, insieme alle prime corse in Francia, attivate a dicembre 2021. Ora l’annuncio sta diventando realtà.

Il Gruppo FS ha avviato le prime prove tecniche del suo treno alta velocità sulla linea ferroviaria da Barcellona a Madrid, dove i primi Frecciarossa 1000 dovrebbero cominciare a viaggiare entro la fine del 2022, come da programma. Ecco tutto quello che bisogna sapere sui Frecciarossa in Spagna.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che Trenitalia ha aumentato le corse dei Frecciarossa in Francia. Il treno ad alta velocità parte dalla Stazione Centrale di Milano e arriva fino alla Gare de Lyon a Parigi.

Il treno Frecciarossa 1000 arriva in Spagna: tutte le novità

Prime prove tecniche dei Frecciarossa 1000 in Spagna, prima del debutto vero e proprio dei collegamenti ferroviari gestiti dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Si tratta dell’ultima fase che precede l’omologazione finale del treno sulla rete ferroviaria iberica. Come riporta FSNews.

In Spagna, il Gruppo FS opererà con il nome commerciale Iryo. In un primo momento saranno collegate dal Frecciarossa 1000 le città di Madrid, Barcellona, Siviglia, Malaga, Cordoba, Valencia, Alicante e Saragozza. Altri collegamenti saranno aggiunti successivamente. I treni alta velocità entreranno in funzione entro la fine dell’anno ma i biglietti saranno in vendita già da settembre e ottobre.

Le prime prove tecniche sulla rete tra Madrid e Barcellona sono condotte da ILSA, il consorzio partecipato da Trenitalia (capofila del Polo passeggeri del Gruppo FS) ed effettuate con uno dei nuovi 20 Frecciarossa 1000, costruiti da Hitachi negli stabilimenti italiani. Si tratta degli stessi treni che circolano in Italia. Le caratteristiche principali del treno, oltre alle sue alte prestazioni, sono le sue qualità sostenibili: il Frecciarossa 1000 è infatti riciclabile per la quasi totalità e consente un risparmio dell’80% di anidride carbonica per passeggero a tratta, come attestato dalla Certificazione di Impatto Ambientale (EPD).

Con l’arrivo in Spagna, il Gruppo FS consolida la sua strategia di internazionalizzazione . Infatti il Polo passeggeri, con Trenitalia capofila, è già presente in Francia con Trenitalia France, con collegamenti fra Milano e Parigi e Parigi e Lione con il Frecciarossa 1000, nel Regno Unito con Avanti West Coast e c2c, in Germania con Netinera, operatore del trasporto regionale, in Grecia con Hellenic Train e in Olanda con l’operatore su gomma Qbuzz.

Trenitalia in Spagna

Che ne pensate di questa espansione del Gruppo Ferrovie dello Stato in Spagna e nel resto d’Europa? Viaggereste con i treni italiani all’estero?