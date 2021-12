Da Milano a Parigi in Treno in sole 6 ore con il Frecciarossa

Nuovi collegamenti ferroviari di Trenitalia: con il Frecciarossa da Milano a Parigi e Barcellona. Nuovo calendario invernale e nuove destinazioni

Partire da Milano Centrale e arrivare a Gare de Paris Lyon a bordo di un comodo Frecciarossa. Oppure arrivare a Passeig de Gracia a Barcellona o arrivare a Madrid Atocha. Un viaggio di poche ore in un treno ad alta velocità, senza cuccette, scambi e percorsi interminabili. Trenitalia lancia il suo nuovo calendario invernale e rivela le destinazioni che si potranno raggiungere con il Frecciarossa nei prossimi mesi.

Nuovi collegamenti Frecciarossa: da Milano a Parigi e Barcellona

Il Frecciarossa 1000, il treno simbolo di Trenitalia, varcherà i confini nazionali e arriverà anche in Francia e Spagna. E non solo: sono 7 i Paesi europei dove si sta lavorando per farcelo arrivare. Un cambiamento enorme nel mondo dei viaggi. L’aereo non sarà più l’unica alternativa e i viaggi in treno grazie all’Alta Velocità non saranno più interminabili.

Il Frecciarossa che collegherà Milano con Parigi sarà operativo già entro la fine del 2021. Si parte da Milano, si arriva a Torino per proseguire poi sulla linea dell’Alta Velocità francese verso Lione e Parigi. Il tempo di percorrenza per coprire questi 900 km sarà appena di 6 ore. Entro la fine del 2022 sarà attivo il collegamento via treno da Milano a Barcellona e Madrid.

Il costo dei biglietti fra Milano e Parigi non è stato ancora comunicato. E se è vero che risparmiare è una voce importante quando si viaggia, altrettanto lo è ottimizzare i tempi e facilitare gli spostamenti. E’ indubbio infatti che partire dal centro città e arrivare al centro città, senza raggiungere un aeroporto fuori città e senza le lungaggini inevitabili di un aeroporto è un vantaggio enorme.

Italia, più collegamenti e destinazioni

I collegamenti europei con il Frecciarossa sono la novità più importante nell’ambito della presentazione del calendario invernale di Trenitalia 2022. Ma ci sono anche altre novità. Come i collegamenti no-stop. Dal 12 dicembre si torna a viaggiare fra Roma e Milano senza fermate in 2 ore e 59 minuti. Inoltre la tratta fra le due città verrà rafforzata con 6 nuovi collegamenti giornalieri.

Aumentano anche i collegamenti verso il sud e le nuove soluzioni treno+bus così da rendere capillare la rete Trenitalia. Fra provincie ci si muove con i 94 collegamenti Intercity e 24 Intercity Notte. Incrementato anche il servizio regionale che vedrà nel 2022 105 nuovi treni a basse emissioni partire.

Viaggiare in treno per arrivare in tutta Italia e ora anche da Milano a Parigi in alta velocità e una della novità che aiuterà a far ripartire il compatto turistico duramente colpito dalla pandemia.