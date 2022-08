Le proposte di viaggio per Ferragosto 2022 low cost: ecco le mete last minute dove andare al lago. Per una vacanza bella ed economica. Tutte le informazioni utili.

Se non avete ancora prenotato il vostro viaggio di Ferragosto 2022 e non sapete dove andare, il lago può essere una meta ideale, per rinfrescarsi in acqua e ammirare i paesaggi circostanti. Diverse località, poi, sono economiche.

Il lago è il giusto compromesso tra il mare e la montagna. Molti dei laghi più belli, anche balneabili, infatti, sono in montagna e offrono la possibilità di rinfrescarsi in acqua e prendere il sole su spiagge di sabbia, ghiaia o erba. Altri laghi sono fuori dalle città o tra colline e borghi storici.

Insomma, la vacanza al lago ha tanto da offrire e normalmente le spiagge di lago non sono affollate come quelle di mare a Ferragosto.

Dunque, dopo avervi proposto le mete low cost e last minute dove andare a Ferragosto 2022 al mare e in montagna, ecco dove andare al lago in Italia.

Ferragosto 2022 low cost: le mete last minute dove andare al lago

Il lago è una destinazione di viaggio ideale anche a Ferragosto. Che sia una vacanza vera e propria o un weekend lungo, i laghi italiani offrono paesaggi incantevoli, rive dove passeggiare, prendere il sole e anche fare il bagno, percorsi per escursioni vere e proprie, occasioni per praticare sport acquatici, ristoranti e bar con vista lago dove fermarsi per una pausa ristoratrice e golosa.

Insomma anche il lago è una meta per la vacanza d’estate, anche a Ferragosto, anche economica. Qui vi segnaliamo alcuni laghi italiani dove trascorrere un Ferragosto 2022 low cost. L’importante è evitare le mete più famose e costose. Ecco le mete last minute dove andare.

Nord Italia

Partendo dal Nord Italia, avete solo l’imbarazzo della scelta di laghi per le vacanze. Dai grandi laghi a quelli alpini. Per affollamento e prezzi, tuttavia, è preferibile evitare il Lago di Garda, il Lago Maggiore e anche lo stesso Lago d’Iseo. Le località qui affacciate saranno già tutte prenotate e soprattutto quelle più rinomate sono anche le più costose.

Consigliamo, invece, i laghi più piccoli, quasi tutti balneabili, che trovate in Trentino. Dal Lago di Levico a quello di Caldonazzo, a quello di Lavarone e il Lago delle Piazze, tutti hanno località con la Bandiera Blu per la pulizia delle acque e la qualità delle spiagge e dei servizi. Consigliato anche il Lago d’Idro, compreso tra il Trentino e la Lombardia, che ha la Bandiera Blu nella località trentina di Bondone ed è vicino al versante bresciano del Lago d Garda. Tutti questi laghi offrono spiagge balneabili, sport acquatici, strutture ricettive e servizi, il tutto circondato da paesaggi montani spettacolari. Località meno battute dal grande turismo dove si possono trovare occasioni last minute e low cost, anche per una giornata soltanto.

Consigliati anche i laghi del Friuli, come il Lago di Cavazzo, vicino al fiume tagliamento, dove praticare vela, windsurf, canoa e fare il bagno. Infine nella zona di Tarvisio, il Lago del Predil, specchio d’acqua color smeraldo, balneabile e per gli sport acquatici, dove ammirare anche le rovine di un forte. Mentre poco più a nord si trovano gli incantevoli Laghi di Fusine.

Centro Italia

Anche il Centro Italia ha un’offerta variegata di laghi, circondati da montagne o colline, con spiagge e servizi. Per chi vuole scappare per una giornata da Roma, la meta ideale è il pittoresco Lago di Bracciano, con i suoi caratteristici borghi che si specchiano nell’acqua. La località consigliata qui è Trevignano Romano che ha una spiaggia servita, premiata con la Bandiera Blu. Dopo aver preso il sole sulla spiaggia e aver fatto il bagno nel lago, andate alla scoperta delle sue bellezze naturali e storico artistiche.

In Umbria la meta ideale è il grazioso Lago di Piediluco, vicino alla Cascata delle Marmore. Anche qui trovate spiaggette e servizi, sport acquatici e percorsi escursionistici. Da vedere anche la Rocca di Piediluco.

In territorio abruzzese, al confine con il Lazio e vicino ad Amatrice, un’altra meta consigliata per il Ferragosto low cost è il grazioso Lago di Campotosto, circondato da una riserva naturale spettacolare e con piccole spiagge dove fare il bagno. Siamo vicini al Parco Nazionale del Gran Sasso. Mentre scendendo più a Sud trovate l’incantevole Lago di Scanno, con la sua caratteristica forma a cuore la spiaggia Bandiera Blu.

Risalendo più a nord, invece, nelle Marche consigliamo il bel Lago di Fiastra, nel Parco dei Monti Sibillini. Anche qui trovate una spiaggia, la possibilità di attraversare il lago in canoa e kayak, bar e ristoranti e soprattutto percorsi escursionistici mozzafiato, come quello che sale fino al canyon delle Lame Rosse.

Sud Italia

Infine, anche al Sud Italia trovate laghi dove trascorrere la giornata di Ferragosto low cost. Segnaliamo il bel Lago del Matese, nel cuore dell’omonimo Parco regionale. Sulle acque del lago si specchia la cima del Monte Miletto, la più alta del Massiccio del Matese. Nelle acque del lago è possibile andare in canoa e praticare la pesca sportiva, invece è vietato fare il bagno.

Se cercate il fresco, lo trovate al Lago di Ampollino, sull’altopiano della Sila, a 1.278 metri sul livello del mare, tra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Circondato da splendidi boschi di abeti e pini, il lago qui offre delle spiaggette dove fare il bagno e prendere i pedalò. Da non perdere le escursioni nei boschi