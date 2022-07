By

Ecco qual è la meta dell’estate 2022 più amata dai viaggiatori europei. Una destinazione che tutti abbiamo amato.

Siamo all’inizio delle grandi partenze per le vacanze estive. Finalmente, molti europei sono tornati a viaggiare più stabilmente e con maggiori libertà, dopo due difficilissimi anni di pandemia, che comunque non è ancora finita.

Nonostante il problema dei voli, tra cancellazioni programmate e scioperi, il traffico sulle strade, le località di vacanze affollate, tutti vogliono partire questa estate. Molti lo hanno già fatto, anticipando la vacanza estiva a inizio stagione.

Scopriamo qual è la meta dell’estate 2022, la destinazione più ricercata, prenotata e amata dai turisti europei. Non è difficile capire chi batte tutti e perché.

La meta dell’estate 2022 più amata dai viaggiatori europei

Destinazione di viaggio di mare, arte, cultura, natura, sport e divertimento, la Grecia è la meta dell’estate 2022. Sbaraglia tutte le altre concorrenti, tutti vogliono visitarla. Le spiagge e le isole sono tornate ad affollarsi, con turisti in arrivo da tutta Europa.

Come riporta TTG Italia, citando Euronews, nel mese di giugno sono arrivati in Grecia 990mila visitatori soltanto dal Regno Unito e dalla Germania. Paesi da cui proviene una parte importante del turismo estivo in Grecia, che è già tornato ai livelli prepandemia.

Gli ultimi dati riferiscono che i britannici che hanno scelto la Grecia per le loro vacanze estive sono stati oltre 540 mila.

In vista della prima settimana di agosto, le autorità greche prevedono l’arrivo di oltre un 1 milione turisti. Angela Gerekou, Direttrice Ente Turismo, ha dichiarato che finora c’è stato un aumento del 20% degli arrivi di aerei rispetto al 2019. Non solo, anche le crociere nei mari greci sono aumentate del 25%. Secondo le previsioni delle autorità greche, la stagione estiva 2022 dovrebbe fruttare all’economia greca 20 miliardi di euro, due in più rispetto ai 18 miliardi del 2019.

Viaggiare in Grecia

Chi vuole visitare la Grecia deve solo prenotare il proprio viaggio con un tour operator e scegliere la propria meta preferita. Le frontiere del Paese sono aperte a tutti, senza più limiti di ingresso, nemmeno di Certificazione Digitale Covid-UE (Green pass europeo) che non è più richiesta a viaggiatori dal 1° maggio scorso.

Mentre la mascherina è obbligatoria solo sui mezzi pubblici di trasporto urbani, inclusi i taxi, e nelle strutture sanitarie.

Per informazioni di viaggio aggiornate, rimandiamo al portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/GRC

