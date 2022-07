By

Vi proponiamo una guida alle spiagge nascoste della Riviera del Conero, meraviglie tutte da scoprire, ecco dove andare. Le informazioni utili.

Per le vostre vacanze al mare in Italia, vi portiamo sulle spiagge più belle e incredibili delle coste dei nostri mari. Spiagge di sabbia o sassi, che si allungano su spaziosi litorali o raccolte in baie e minuscole calette. Qui vi portiamo alla scoperta delle spiagge nascoste della Riviera del Conero, sul Mare Adriatico, nelle Marche.

La Riviera del Conero è la costa del promontorio del Monte Conero che sporge sul Mare Adriatico a sud di Ancona. Sotto la bianca falesia del Conero si aprono diverse spiagge, iù grandi o più piccole, per lo più di sassi e ghiaia.

Alcune sono molto famose come la spiaggia delle Due Sorelle, quella di San Michele e quella dei Sassi Neri o la spiaggia Urbani, entrambe a Sirolo. Più a sud del promontorio, invece, troviamo la lunga spiaggia sabbiosa di Marcelli di Numana. I borghi marinari di Sirolo e Numana sono i due centri principali e più famosi della Riviera del Conero.

Alcune spiagge incluse nella Riviera e nell’omonimo Parco Naturale, tuttavia, appartengono al comune di Ancona, come la suggestiva spiaggia di Mezzavalle e la spettacolare Baia di Portonovo, con la Torre sul mare e il Fortino napoleonico.

Qui vi portiamo alla scoperta di altre spiagge della Riviera del Conero, meno frequentate e meno conosciute, anche perché non facili da raggiungere, e per questo “nascoste”. Ecco dove andare per una giornata al mare tra libertà e bellezza.

Le spiagge nascoste della Riviera del Conero, meraviglie da scoprire

La Riviera del Conero è diventata famosa negli anni per le sue spiagge bianche, racchiuse in baie e calette e affacciate su un mare limpido e blu intenso