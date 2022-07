Perché ti sembra di sentire più caldo di tutte le altre persone? Forse è vero!

By

Ti senti l’unic* ad avere un caldo incredibile e ti sembra di sudare il triplo degli altri? Non è un’illusione: alcune persone soffrono di più l’afa e le temperature elevate. Ecco perché.

Non tutti percepiamo il caldo e il calore allo stesso modo, anzi. Ci sono persone che, più di altre, soffrono le alte temperature e sudano molto di più.

Se quindi, fino ad ora, credevate di essere pazzi a sentire più caldo degli altri sappiate che non è così. C’è una spiegazione scientifica a tutto questo!

Senti più caldo di tutti gli altri?

Quando sei a cena con gli amici sei l’unic* che si sventola con il menù cercando di farsi aria e, nonostante ciò, sudi incessantemente? Per prima cosa non ti vergognare perché con il caldo, l’afa e l’umidità di questi giorni essere in un perenne stato “appiccicaticcio” è quasi obbligatorio. Inoltre esistono dei fattori che contribuiscono a sentire più o meno caldo.

Come mai la percezione dell’afa per te è più elevata?

Per le donne, ad esempio, le diverse fasi del ciclo mestruale, implicano una percezione maggiore della temperatura. Altri fattori che riguardano invece tutti sono il mangiare in modo pesante, lo stress, i cambiamenti nella routine del sonno. Questi sono tutti fattori che concorrono nel far percepire un calore eccessivo e più alto rispetto magari ad altre persone.

In alcuni casi è bene fare attenzione

Ciò a cui dovreste prestare attenzione però sono altri sintomi che possono accompagnare la sensazione di caldo eccessivo. Se, ad esempio, avete mal di testa, poca fame e non avete nemmeno voglia di bere dovreste cercare di trovare un posto fresco e recuperare. Bere è importantissimo, così come mangiare e non potete farne a meno: anche se avete caldissimo.

Come ridurre la sensazione di calore?

Per cercare di sentire meno caldo è importante non sovraccaricare il nostro corpo. Tanto per iniziare evitate i cibi che vengono riconosciuti universalmente come portatori di calore: cipolla, aglio, alimenti fritti… Allo stesso tempo è necessario bere almeno 2 litri di acqua al giorno, evitando gli zuccherati e prestando attenzione al caffé che può essere un pessimo amico.

Non siamo tutti uguali

Insomma, abbiamo capito che chi soffre troppo caldo non se lo sta immaginando. Ci sono tutta una serie di fattori che potrebbero aumentare la percezione dell’afa. Meglio stare attenti allora!