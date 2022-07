Dove andare vicino a Milano per trovare un po’ di fresco? Ecco la meta top dove non soffrire il caldo.

Fa caldo, terribilmente. Ci mancava anche l’afa e l’umidità. E allora cosa fare se si vive in città e se non si ha la possibilità di andare al mare? Guardando un po’ in giro e spulciando le cartine geografiche abbiamo trovato il posto più fresco dove scappare vicino a Milano.

Due ore di auto, possono sembrare tante, ma in realtà se si ha un weekend a disposizione, sono un dispendio di tempo irrisorio. Soprattutto se l’alternativa è trascorrere il sabato e la domenica nella calura cittadina. Dopo avervi svelato il posto più fresco vicino a Roma, ora vediamo allora qual è il posto fresco a 2 passi da Milano dove trovare un po’ di refrigerio!

Dove andare per stare al fresco vicino a Milano?

Trovare un po’ di refrigerio a Milano non è facile. O ci si chiude in casa con l’aria condizionata o il deumidificatore, oppure è dura. L’alternativa è scappare al fresco a due passi da Milano! Impossibile? Non è vero! Basta munirsi di un’auto e con un viaggio di circa 2 ore raggiunge Val Masino in provincia di Sondrio.

Perché scegliere Val Masino per trovare il fresco in Lombardia?

Nel preciso momento in cui stiamo scrivendo a Val Masino sta piovendo, la massima è 17 gradi e la minima 9°. Meraviglioso! Inoltre questo luogo è un tipico borgo di montagna vicino a Milano.

Se ci pensate, quante ore trascorrete ogni giorno sul raccordo o sulla tangenziale o comunque fermi in auto? Meglio ottimizzare questo tempo fuggendo nel fresco di Val Masino. Inoltre, per convincervi ancora di più, ricordatevi che siamo in Valtellina, quindi le escursioni e i panorami da ammirare sono qualcosa di meraviglioso e unico. Tra montagne verdi e rocciose, alternandosi con laghi e cascate a sorpresa.

Le altre mete al fresco vicine a Milano

Val Masino non è certo l’unica destinazione “fresca” a due passi da Milano. Potreste anche optare per Fulpiano Valle Imagna, in provincia di Bergamo. Un piccolo paesino molto tranquillo dove passeggiare e godersi il fresco. Anche qui le temperature hanno come massima 23 gradi.

La montagna chiama

C’è dunque solo un modo per trovare un po’ di fresco vicino a Milano: spostarsi in montagna. Solo così potrete trovare temperature non elevate e un po’ di sollievo dall’afa cittadina.