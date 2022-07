La novità dalla compagnia aerea ex Alitalia: Ita Airways volerà alle Maldive, ecco quando. Tutte le informazioni utili.

Da Roma Fiumicino al paradiso delle Isole Maldive. Sono i nuovi voli di Ita Airways che partiranno per il prossimo inverno.

Nonostante qualche difficoltà e le incertezze sulla vendita della società, la compagnia aerea italiana che ha preso il posto di Alitalia, Ita Airways, amplia la propria offerta di voli.

Dal prossimo inverno saranno aperte le rotte verso le Isole Maldive, il paradiso tropicale dove scappare dal freddo (anche se i nostri inverni sono sempre meno freddi). Ecco tutto quello che bisogna sapere sui nuovi collegamenti aerei.

Ita Airways volerà alle Maldive, ecco quando

Se siete tra coloro che viaggiano verso i paradisi tropicali durante l’inverno, segnatevi questa data: 17 dicembre 2022. Si tratta del giorno in cui decollerà da Roma il nuovo volo di Ita Airways per le Isole Maldive. Una nuova rotta che sarà operativa durante la stagione invernale.

Il nuovo volo partirà dall’aeroporto di Roma Fiumicino e arriverà all’aeroporto internazionale di Malè, la capitale delle Maldive. La rotta avrà tre frequenze a settimana, fino al 23 gennaio 2023. Poi, la frequenza passerà a due voli a settimana, fino al 26 marzo 2023, quando si concluderanno i collegamenti stagionali per l’inverno.

Gli orari dei nuovi voli renderanno possibili diverse connessioni da numerosi aeroporti italiani ed europei. In questo modo facilitando le partenze per la Maldive anche da altre città, in Italia e in Europa.

Con la nuova rotta per le Maldive, Ita Airways espande la sua attività sul lungo raggio, portando a 8 le destinazioni intercontinentali. Tra queste ci sono i voli per gli Stati Uniti, i primi ad essere attivati, quelli per l’Argentina, il Giappone e il Brasile. Complessivamente, la compagnia aerea serve 63 destinazioni, di cui 22 nazionali e 33 internazionali.

I nuovi voli per le Maldive, in partenza il prossimo dicembre, possono essere già acquistati sul sito web di Ita Airways.

Vi ricordiamo anche che dalla scorsa primavera, Ita Airways si è aggiudicata con Volotea i voli in continuità territoriale con la Sardegna, fino al 14 maggio 2023.