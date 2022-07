Celebriamo la Giornata Mondiale degli Squali con cinque foto che vi faranno rivalutare totalmente quello che credevate di sapere.

Abbiamo trovato 5 foto molto particolari che raffigurano degli squali sotto un punto di vista un po’ diverso dal solito. Anzi, diciamo particolare.

In occasione della Giornata Mondiale dello Squalo 2022 abbiamo pensato di mostrarvi questo animale sotto una luce differente e nuova. Eravate sicuri di conoscere benissimo gli squali? E invece…

Gli squali: i re dell’estate (in bene e in male)

In estate lo squalo diventa il vero e proprio protagonista della narrazione sui giornali e in televisione. Molte più persone vanno al mare, scrutano l’orizzonte, navigano in acque profonde e questo porta ad un maggior numero di avvistamenti.

Una pinna che spaventa e che, già dall’epoca del film “Lo Squalo“, ha scatenato paure e brividi freddi lungo la schiena. Paure per altro spesso motivate: basta guardare a quanto accaduto poco tempo fa in Egitto dove due donne sono state attaccate e uccise.

La Giornata Mondiale degli Squali

Oggi però celebriamo la sua giornata e, oggettivamente, non possiamo non ricordare del fatto che questo pesce, per quanto spaventoso, secondo il WWF è in pericolo. Dati e font certe parlano infatti di più del 50% delle specie di squali e razze nel Mediterraneo minacciate dal pericolo di estinzione.

Il motivo è dovuto ad una sovrabbondanza di pesca, legale e soprattutto illegale per finalità cosmetiche più che alimentari. Far sparire gli squali però, o ridurne notevolmente il numero non è saggio. Questi animali infatti sono fondamentali per il benessere e la sopravvivenza degli ecosistemi marini. Anzi, potremmo dire che sono degli indicatori dello stato di salute del mare.

Le foto di alcuni squali che ve li faranno amare

In occasione dello Shark Day abbiamo così deciso, oltre a ricordare l’importanza di tutelare questo animale, di condividere insieme a voi qualche foto divertente e molto particolare che ritrae proprio gli squali. Secondo noi, dopo aver visto queste immagini, non penserete più a questi animali come prima!

1 of 5

Li avete rivalutati?

Che ne dite? Dopo questa galleria composta da innocui squali balena, affascinanti squali martello e pesci sega, vi siete convinti che il mondo degli squali sia più interessante di quanto non abbiate mai considerato? Fate un sorriso come il grey shark del reef nella nostra galleria e celebrate insieme a noi la Giornata Mondiale degli Squali.