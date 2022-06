By

Lo squalo balena è pericoloso oppure no? Dove vive e quali sono le caratteristiche di questo pesce considerato il più grande del mondo?

Se parliamo di nuotare con gli squali a molti di voi sgraneranno gli occhi e verranno percorsi da un brivido lungo la schiena.

Sembra un’attività molto pericolosa e, in alcuni casi, lo è. Tuttavia esiste lo squalo balena, assolutamente innocuo per gli esseri umani, con cui nuotare non è solo bellissimo, ma è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.

Squalo balena: cosa mangia e perché non è pericoloso

Lo squalo balena è il più grande pesce esistente, ne è stato identificato uno di circa 18 metri per questo viene chiamato così. Pensare di immergersi in mare con lui potrebbe spaventare. Certo, è un’esperienza “impressionante”, ma dovete stare assolutamente tranquilli perché questo animale si nutre per filtrazione e quindi è completamente disinteressato alla carne umana.

Non dimentichiamo poi che, come vi abbiamo già spiegato, spesso gli squali attaccano l’uomo solo perché lo scambiano per delle foche. Unico rischio per l’uomo che nuota con lo squalo balena? Essere urtati inavvertitamente dall’animale mentre si muove.

Caratteristiche del pesce più grande del mondo

Iniziamo a conoscere meglio questo animale così speciale allora e iniziamo col dire che vive in acque molto calde, generalmente mai al di sotto dei 21 gradi. Si tratta di un pesce pelagico che si trova quindi sia lungo la costa che in mare aperto, ma non nelle profondità oceaniche. Ciò che lo fa riconoscer subito è il colore maculato della livrea con delle macchie bianche su sfondo blu, e la grande bocca filtrante con cui mangiano plancton e minuscoli pesci.

In che mare vive lo squalo balena

Il luogo migliore dove avvistare lo squalo balena è nei pressi della costa dello Yucatàn. Qui nel 2011 si è verificato il più grande raduno di esemplari per la riproduzione e, essendo un animale migratorio, questo punto di incontro è tra i più affidabili riconosciuti. Lo si può comunque incontrare anche in Honduras, Thailandia, Indonesia, Filippine, Maldive, Mar Rosso, Sud Africa, Galapagos, Messico, Malesia, Oman, Caraibi...

Prepariamo pinne e boccagli

Nuotare con lo squalo balena è quindi una grandissima emozione e un’occasione unica per visitare location da sogno e fare dell’ecoturismo.