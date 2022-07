Australia: semplificate ancora le regole di ingresso

By

Le ultime novità sui viaggi in Australia: introdotte nuove semplificazioni alle regole di ingresso. Sempre meno regole per visitare il Paese.

Diventa ancora più facile viaggiare in Australia, grazie a una nuova semplificazione delle regole di ingresso nel Paese.

Dopo due anni di rigida chiusura dei confini a causa della pandemia di Covid-19, l’Australia aveva riaperto ai turisti internazionali lo scorso febbraio. Nel corso dei mesi, il Paese aveva progressivamente allentato le regole di sanitarie di ingresso. Fino ad eliminare l’obbligo di tampone negativo prima della partenza per i viaggiatori vaccinati.

Ora, l’Australia ha ammesso l’ingresso sul suo territorio anche di viaggiatori non vaccinati, anche senza l’esenzione in precedenza richiesta e anche senza tampone negativo. Nel frattempo, nel Paese sono tornate le navi da crociera.

L’ultima novità è che il governo australiano ha introdotto una ulteriore semplificazione delle regole di accesso per i viaggiatori internazionali. Ecco di cosa si tratta.

Australia: nuove semplificazioni alle regole di ingresso

Secondo le nuove regole di viaggio, chi non è vaccinato contro Covid-19 può entrare in Australia, anche senza tampone negativo. Il Paese ha deciso di aprire completamente le frontiere a tutti i viaggiatori dall’estero, per agevolare la ripresa del turismo.

Ora arriva una ulteriore semplificazione alle regole di ingresso nel Paese, per agevolare l’arrivo dei turisti. Si tratta di una formalità che comunque è una incombenza in meno. Non di poco conto.

Dal 6 luglio, i viaggiatori che vogliono raggiungere l’Australia non devono più compilare il modulo online Digital Passenger Declaration e nemmeno il Maritime Travel Declaration . Come riporta Viaggiare Sicuri, il portale dell’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri.

Si raccomanda, comunque, di controllare sempre gli aggiornamenti sui siti governativi australiani. Perché le regole potrebbero cambiare improvvisamente, a seconda dell’andamento della pandemia, e perché ciascuno Stato australiano ha proprie norme che possono differire da quelle degli altri. Al momento le regole di ingresso negli Stati australiani sono le stesse per tutti, ma non si possono escludere modifiche dell’ultimo minuto, in base all’andamento dei contagi a livello statale. Potrebbero ancora essere introdotti lockdown a livello locale, anche senza o con scarso preavviso.

Per conoscere le regole di viaggio aggiornate per l’Australia, rimandiamo alla pagina del Paese sul portale Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/AUS