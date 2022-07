Le ultime notizie sulle crociere in Groenlandia, al via la partenza di MSC Poesia. Le informazioni da conoscere.

Un viaggio affascinante alla scoperta del Grande Nord. Sta per partire la nave MSC Poesia per una crociera fino in Groenlandia.

Non solo le calde mete del Mediterraneo o quelle tropicali caraibiche, i viaggi in crociera sono sempre più frequenti anche nei mari del Nord, alla scoperta di antiche città e isole affascinanti.

Vi avevamo già segnalato il ritorno dei viaggi di MSC Crociere nel Nord Europa. Qui, vi riportiamo la notizia dell’imminente partenza della nave MSC Poesia alla volta della Groenlandia, per una crociera tra le isole del Mare del Nord e dell’Oceano Atlantico settentrionale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Crociere in Groenlandia, al via la partenza di MSC Poesia

Stanno per partite le crociere verso la Groenlandia, a bordo della nave MSC Poesia. Un viaggio da sogno attraverso i mari del Grande Nord, fino a sfiorare l’Oceano Artico. Alla scoperta di paesaggi insoliti e pieni di fascino.

La partenza della MSC Poesia per la Groenlandia è prevista per domenica 10 luglio dal porto di Warnemunde, in Germania. Località affacciata sul Mar Baltico, vicino Rostock. Il viaggio durerà ben 22 giorni. Come riporta Travel Quotidiano. L’itinerario della crociera prevede tappe in Islanda, Regno Unito e Danimarca.

Dopo la partenza dalla Germania e due giorni di navigazione, la nave da crociera farà tappa nella costa settentrionale dell’Islanda, a Akureyri e Isafjordur.

Quindi arriverà in Groenlandia, dove la MSC Poesia attraverserà lo stretto di Prins Christian Sund. Quindi risalirà la costa occidentale della Groenlandia facendo tappa a Nuuk, Ilulissat, per poi riscendere a Qaqortoq. Nel viaggio di ritorno, la nave farà sosta due giorni a Reykjavik, ancora in Islanda, poi a Kirkwall alle Isole Orcadi e infine a Copenaghen.

Sono previste anche delle variazioni dell’itinerario della nave, con partenza da Copenaghen e una tappa a Stornoway, alle Isole Ebridi. La crociera dura sempre 22 giorni.

Infine, ricordiamo anche la partenza nel 2024 della MSC World Cruise, la nave da crociera che farà il giro del mondo con 52 tappe in 31 Paesi di 4 continenti.