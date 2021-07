Viaggi in Nord Europa, la MSC Crociere riparte

MSC Crociere ha riaperto la stagione estiva delle sue traversate, non solo itinerari caldi ma anche il Nord Europa, un viaggio spettacolare nel Mar Baltico. Pronti per partire per luoghi incantevoli e mai visti?

La stagione estiva delle crociere è ufficialmente partita, non solo nel Mediterraneo ma anche per mete molto diverse, come il Nord Europa. Un itinerario affascinante che, ogni anno, attira numerosi turisti e la MSC Crociere, proprio in questi giorni, ha inaugurato la sua prima partenza.

Un viaggio di colori e natura, 7 notti e 8 giorni nelle capitali più belle del nord del continente. Vediamo come funziona e qual’è l’itinerario consigliato.

MSC Crociere parte per il Nord Europa

Come dicevamo, la MSC Crociere ha inaugurato la stagione estiva anche in Nord Europa, lo scorso fine settimana, con la partenza di MSC Seaview dal porto tedesco di Kiel, dove è iniziata la prima delle sue crociere di 7 notti nel Mar Baltico.

La MSC Seaview è una nave meravigliosa, con 19 ponti, più di 2000 cabine che possono ospitare oltre 5000 ospiti. Questa sta portando, proprio in queste ore, i suoi passeggeri alla scoperta di un mondo speciale, il Nord Europa, che scopriranno la bellezza dei paesi Baltici.

Dalle isole britanniche alla Scandinavia, passando per i paesi Baltici e la Russia, tra aurore boreali e capolavori paesaggistici come i Fiordi Norvegesi. Questi 8 giorni di navigazione sono un’esperienza unica al mondo, e permettono in un solo viaggio di scoprire città fantastiche come Amburgo, Helsinki, Stoccolma, Amsterdam, Tallin e San Pietroburgo, alcuni piccoli borghi come Warnemünde in Germania e Stavanger e Molde in Norvegia, fino al leggendario Capo Nord, separato dal Polo Nord solo dalle Isole Svalbard, nel Mar Glaciale Artico.

Per fine estate, oltre alla Seaview, saranno pronte altre tre navi per l’itinerario nell’Europa del Nord e la flotta sarà pronta per accogliere turisti da tutto il mondo.

Per conoscere tutte le info visitare il sito web ufficiale di MSC Crociere.

L’Europa del Nord, un mondo magico

MSC Crociere propone 8 giorni nei luoghi più belli del Nord Europa, una vacanza che di certo non si fa tutti i giorni. Ma cosa rende questi posti così particolari?

Di certo, le tradizioni e la cultura di quei Paesi sono molto diverse dalle nostre, già questo è uno stimolo per le persone più curiose e con la voglia di scoprire sempre cose nuove. Un viaggio emozionante, attraverso le capitali del Baltico.

Tra le tappe più belle sicuramente c’è Stoccolma, capitale della Svezia che sorge su 14 isole del Mar Baltico, con un centro storico caratterizzato da stradine medievali acciottolate ed edifici eleganti. Se volete saperne di più su questa splendida città ecco la nostra guida: Guida di Stoccolma: le 5 cose da vedere e fare gratis

Poi c’è Helsinki, capitale della Finlandia che si affaccia sul Mar Baltico e che ha mantenuto la sua dimensione a misura d’uomo, San Pietroburgo, la Venezia del Nord, patria degli Zar di Russia e con una storia che ancora si percepisce tra le sue strade.

E poi i Fiordi Norvegesi, meraviglia della natura, incontaminati e dove se si è fortunati si può assistere all’Aurora Boreale, uno spettacolo per cui chiunque perderebbe il fiato.