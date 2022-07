Vacanza da sogno a Santorini: alcuni consigli per un soggiorno indimenticabile

La bella stagione è finalmente arrivata e stai organizzando un viaggio a Santorini. Ottima scelta: non c’è meta migliore dell’isola a metà tra Atene e Creta. Con la famiglia o con gli amici, non importa: il tuo viaggio tra le acque del mar Egeo merita di essere indimenticabile. Pertanto, dal soggiorno al ristoro, tutto deve essere programmato nei minimi dettagli: non devi rischiare di perderti il meglio della perla bianca e azzurra della Grecia.

Isola greca per eccellenza, Santorini è pronta ad accoglierti tra le sue meraviglie e spettacolarità; ma quali sono le sue principali attrazioni naturali? Scopriamolo insieme!

La tua vacanza all’insegna della bellezza di Santorini

Proprio come ce la aspettiamo, Santorini è l’isola greca per antonomasia, proprio come quelle in cartolina. Di più, la sua forma è davvero unica ed estremamente curiosa: si tratta di una mezzaluna, antico retaggio di una violenta eruzione secolare.

Come menzionato in precedenza, l’isola è una vera perla per il Paese; forse tra i suoi gioielli più attraenti e il suo fascino non risiede solo nell’altalena dei colori più iconici della Grecia. Oltre le tipiche abitazioni bianco-azzurre adornate dal fresco profumo del mare, Santorini è una perla ricca di sorprese.

Nonostante la calamità naturale risalente a oltre 10000 anni fa, l’isola vanta ancora oggi di fama e ammirazione internazionale ed è sempre meta ambita da turisti provenienti da tutto il mondo. I motivi sono diversi e vanno dall’attrazione verso la simbologia cromatica delle case alla spettacolarità naturale del paesaggio.

Al pari delle altre isole delle Cicladi, l’arcipelago più meridionale presenta scorci mozzafiato, alcuni proprio affacciati sulla caldera: le sfumature di colore sono inconfondibili, così come la morfologia di rocce ambrate al tramonto. Al tempo stesso romantica ed avventurosa, Santorini è l’ideale per coppie e spiriti liberi: una grande meta da sogno per chiunque.

Santorini indimenticabile: alcuni consigli su dove mangiare e dove pernottare

Santorini deve essere vissuta appieno, dal soggiorno alla cucina! Dopo una lunga giornata tra le più belle passeggiate a Santorini, è necessario ripristinare le energie con un pernottamento all’altezza delle aspettative; vale a dire ricco di tutte le commodities di cui hai bisogno per il recupero psicofisico.

Grazie a un punto di soggiorno e ristoro caratterizzato dalla pluralità di servizi è possibile affrontare il giorno seguente con più serenità e col pieno di energia. Un voyage privè o un hotel di alta gamma è la soluzione migliore per un riposo completo; non esitare, pertanto, a coccolarti con Tv satellitare, ristorante di lusso, terrazza affacciata sulla meraviglia greca; e ancora, jacuzzi, Spa, docce a getto e massaggi.

Infine, non dimenticare il gusto! Ogni senso è protagonista della vacanza: assapora la meraviglia della Grecia anche attraverso le autentiche sfiziosità locali. Acque cristalline e costiere di lava a picco, le rocce multicolore… le sorprese del posto sono davvero infinite: aggiungi alla tua esperienza sensoriale quella organolettica per un viaggio davvero memorabile. S

antorini è una coccola senza spazio tempo. Hai fatto le valige? Dalle spiagge ai ristoranti e alle vinerie, cosa aspetti? Prendi i bagagli e dondolati nel Bello di Santorini!