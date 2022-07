By

Tutto quello che bisogna sapere sul tempo: quando finirà il gran caldo? Cosa dicono le previsioni meteo. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono giornate estenuanti per le temperature elevatissime e l’afa. In tutta Italia si respira e ci si muove con fatica a causa del caldo molto intenso.

Colpa di Caronte, l’anticiclone di origine africana che ha portato le temperature alle stelle, con caldo torrido e insopportabile, che da alcuni giorni insiste sull’Italia.

Al Nord non sono mancati i temporali, purtroppo anche molto violenti, con danni e vittime. Per la metà di questa settimana era stato annunciato un repentino cambio delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa che avrebbe portato finalmente il fresco insieme a piogge e temporali.

Siamo a mercoledì e 6 luglio e ancora fa molto caldo e il tempo è soleggiato. Dobbiamo ancora pazientare un po’ ma la svolta è dietro l’angolo. Ecco cosa bisogna sapere.

Quando finirà il gran caldo? Cosa dicono le previsioni meteo

Abbiate fiducia e ancora un po’ di pazienza, il tanto atteso cambiamento del tempo sta per arrivare, con il fresco e le piogge. La svolta attesa tra il 5 e il 6 luglio, si manifesterà in Italia giovedì 7 luglio. Sebbene in alcune zone d’Italia abbia già iniziato a piovere.

Al momento piove sui rilievi, sugli Appennini e su alcune zone delle Alpi. Poi le piogge si estenderanno alle pianure settentrionali e nella giornata del 7 luglio saranno più diffuse su buona parte d’Italia, soprattutto al Nord Est, sul versante adriatico e al Centro Sud.

L’aria fresca proveniente dall’Atlantico settentrionale spazzerà via il caldo africano, in alcuni casi provocando un brusco calo termico anche di 8-10 gradi. I maggiori cali di temperature saranno lungo il versante adriatico e al Sud. Come segnala 3bmeteo.

La corrente atlantica, come abbiamo detto, porterà le tanto attese piogge. Sulle regioni di Nord Est, ma anche in Emilia Romagna e bassa Lombardia sono attesi rovesci e temporali, anche con fenomeni violenti. Al Centro pioverà lungo la costa adriatica, le zone di confine tra Umbria e Toscana e l’entroterra del basso Lazio.

Sulle regioni meridionali insulari, invece, le precipitazioni arriveranno tra la notte di giovedì 7 e il mattino di venerdì 8 luglio. Anche qui sono previsti forti temporali. Nella giornata di venerdì le piogge si estenderanno anche alla Sicilia.

Il contrasto tra l’aria fresca in arrivo e la massa d’aria calda presente sull’Italia causerà le precipitazioni violente, con temporali intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.