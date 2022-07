Le novità da conoscere sui voli estivi da Torino: partito il nuovo collegamento diretto per Santorini. Tutte le informazioni utili.

Nonostante le cancellazioni di voli e gli scioperi, non si ferma la programmazione estiva delle compagnie aeree low cost, con un importante incremento di collegamenti anche superiore all’epoca pre-pandemia.

La compagnia low cost spagnola Volotea ha appena lanciato il nuovo volo diretto dall’aeroporto di Torino Caselle a quello di Santorini. Il volo è partito lunedì 4 luglio, avrà una frequenza settimanale e fa parte della programmazione estiva di Volotea per la Grecia, che vi avevamo già segnalato.

Si tratta di un collegamento importante che porterà torinesi, piemontesi e residenti nell’Italia di Nord Ovest sulla meravigliosa isola greca. Altri voli da Torino alla Grecia sono partiti o stanno per partire. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, vi ricordiamo anche la programmazione estiva di Ryanair dall’aeroporto di Torino. Un aeroporto in crescita.

Voli estivi da Torino: partito il nuovo collegamento diretto per Santorini

Lunedì 4 luglio è partito il volo diretto estivo da Torino a Santorini. Un nuovo collegamento che fa parte della programmazione di Volotea per l’estate dallo scalo del capoluogo piemontese verso diverse destinazioni in Grecia e non solo.

Lo scorso 27 maggio, infatti, è partito il volo diretto da Torino ad Atene. Martedì 5 luglio tocca al volo per Minorca, nelle spagnole Baleari, mentre mercoledì 6 luglio partirà il volo da Torino a Mykonos.

Nuove rotte che vanno ad arricchire l’offerta estivi di voli dall’aeroporto di Caselle. Volotea propone 11 destinazioni complessive, di cui 6 in Italia, verso Alghero, Cagliari, Lampedusa, Napoli, Olbia e Pantelleria, e 5 all’estero, di cui una in Spagna, a Minorca, e 4 in Grecia, per Atene, Mykonos, Santorini e Skiathos.