Novità in arrivo da Volotea: ecco i nuovi voli dall’Italia alla Grecia per l’estate 2022.

Non si ferma l’offerta di nuovi voli low cost in vista della prossima estate. Le compagnie aree stanno aumentando collegamenti e frequenze di voli, proponendo nuove rotte interessanti anche a prezzi convenienti.

È una vera e propria sfida al volo migliore e all’offerta più allettante. Tutto per attirare clienti e rilanciare un settore, quello dei viaggi in aereo, che ha patito moltissimo nei due anni di pandemia. Le compagnie aree sono partite di gran carriera con la programmazione dei voli per la stagione estiva, che inizia già a marzo, con la prospettiva di tornare ai livelli prepandemia.

Vi avevamo già segnalato alcune nuove rotte di Volotea per la prossima estate. soprattutto verso mete di vacanza in Europa. Ora la compagnia aerea low cost spagnola ne ha annunciate di altre, in partenza dall’Italia verso la Grecia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Volotea: nuovi voli dall’Italia alla Grecia per l’estate 2022

Con un nuovo comunicato, la compagnia aerea low cost spagnola Volotea ha annunciato l’apertura di nuove rotte dall’Italia alla Grecia per la stagione estiva 2022.

Si tratta di due collegamenti per Atene e Santorini che partiranno dall’aeroporto di Torino Caselle. Il volo per Atene decollerà il 27 maggio e avrà due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. Quello per Santorini partirà il 4 luglio, con una frequenza alla settimana, il lunedì.

Per la capitale greca sono disponibili 12.000 posti. Per l”isola delle Cicladi sono 6.800 posti. I biglietti sono già in vendita sul sito web ufficiale e sulla app di Volotea.

Con le nuove rotte, salgono complessivamente a 11 le destinazioni raggiungibili nei mesi estivi con la compagnia aerea dallo scalo torinese. Un’offerta che è cresciuta dal 2019, quando i collegamenti erano 8. Una scommessa per la ripresa del settore del turismo.

Le altre destinazioni di Volotea per la Grecia collegate all’aeroporto di Torino sono le isole di Skiathos e Mykonos. La prima nell’arcipelago delle Sporadi Settentrionali e la seconda nelle Cicladi. Salgono così a 4 le mete greche raggiunte con la compagnia spagnola dallo scalo di Caselle.

Gli altri voli

Dal 27 maggio, inoltre, sarà operativo anche il nuovo collegamento da Palermo a Lille. Un’altra rotta estiva in partenza dal capoluogo siciliano che si aggiunge al collegamento con Deauville, in Normandia, in partenza il prossimo 15 aprile. Si arricchisce, dunque, anche l’offerta per la Francia.

Ricordiamo anche che dal 15 ottobre 2021 e fino al 14 maggio prossimo, Volotea opererà i voli in continuità territoriale con la Sardegna, tra gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate con quelli sardi di Alghero, Cagliari e Olbia.