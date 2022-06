Torna l’evento più elettrizzante dell’estate: La Notte Rosa 2022, appuntamento dal 1° al 3 luglio in Romagna. Tutte le informazioni utili.

Tutti gli appassionati di musica, spettacolo e divertimento non devono perdere l’appuntamento con La Notte Rosa, l’evento estivo che si svolge a luglio in Romagna.

Rimini e la Riviera Romagnola sono i luoghi principali della manifestazione, che ha appuntamenti anche in altri comuni della Romagna.

Un grande evento che quest’anno torna alla sua formula originaria del weekend, dopo due edizioni di “Pink Week”, quando la manifestazione è stata distribuita sul periodo di una settimana per evitare assembramenti in piena pandemia Covid.

Quest’anno La Notte Rosa si svolgerà dal 1° al 3 luglio, con un ricco calendario di eventi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La Notte Rosa 2022: appuntamento dal 1° al 3 luglio in Romagna

Giunta alla 17^ edizione La Notte Rosa di Rimini, della Riviera Romagnola e di altri comuni anche dell’entroterra della Romagna, si annuncia piena di appuntamenti imperdibili, soprattutto concerti di musica dal vivo in tutti i luoghi, con eventi all’alba e al tramonto, ma anche serate danzanti, dj set, spettacoli teatrali, iniziative legate al benessere, attività per bambini, escursioni, incontri e visite culturali.

I concerti sono quasi tutti gratuiti e proporranno diversi generi musicali, dal pop al rock, dalla classica al jazz. Saliranno sul palco artisti come Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, The Kolors, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Cristina D’Avena, Dodi Battaglia e Marina Rei.

Gli eventi

In programma a Rimini il 1° e 2 luglio l’evento televisivo musicale “Tim Summer Hits”, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino e trasmesso da Rai2. Tra gli ospiti interverranno: Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Bob Sinclair, Clementino, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gabry Ponte & Lumix, J-Ax e Shade, Rkomi, Rocco Hunt, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

La sera di venerdì 1° luglio sono in programma i concerti nelle grandi piazze, poi a mezzanotte si terrà il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio lungo tutta la Riviera Romagnola. Nel weekend si terranno concerti al tramonto, come “Mozart, le donne, gli amori” dell’Orchestra Città di Ferrara e Coro Polifonico Santo Spirito in programma sabato 2 luglio al giardino della Certosa di Ferrara, e all’alba, come quello di Marina Rei per la rassegna “Albe in controluce” alle 5.15 di domenica 3 luglio.

Sabato 2 luglio a Rimini arriverà “Elrow“, spettacolo internazionale itinerante, concepito come un festival, con allestimenti e scenografie ogni volta diversi. L’evento proporrà la migliore musica elettronica internazionale.

La manifestazione si estende per 110 km di costa fino ai Lidi di Comacchio, addentrandosi tra i borghi, le città e i castelli. La Notte Rosa sarà celebrata anche alla Festa Artusiana di Forlimpopoli, con un evento speciale domenica 3 luglio, nella serata di chiusura.

Un ricco weekend all’insegna di “Pink & Love”, il claim scelto per La Notte Rosa 2022 per lanciare un messaggio di pace e celebrare il bisogno di ritrovarsi e lo stare insieme.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione: www.lanotterosa.it