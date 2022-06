Tra gli eventi musicali dell’estate c’è il festival Tener-a-mente 2022: all’anfiteatro del Vittoriale tanti ospiti famosi. Tutte le informazioni.

Nomi importanti sono quelli degli artisti che parteciperanno al festival musicale Tener-a-mente 2022, in programma all’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani dal 26 giugno al 25 luglio.

Sono nomi del calibro di Manuel Agnelli, Diana Krall, Paolo Nutini, Beck e Roberto Vecchioni quelli degli artisti nazionali e internazionali protagonisti di Tener-a-mente, il festival musicale in programma all’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, il grande complesso fatto realizzare da Gabriele D’Annunzio sul Lago di Garda, a Gardone Riviera.

Di seguito tutte le informazioni sul programma di Tener-a-mente 2022.

Vi ricordiamo anche che dal 24 giugno inizierà il Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Festival Tener-a-mente 2022: all’anfiteatro del Vittoriale tanti ospiti famosi

Dopo due edizioni saltate a causa della pandemia, torna il grande festival musicale Tener-a-mente 2022, che si svolgerà nel suggestivo anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera, con affaccio spettacolare sul Lago di Garda.

Il festival vedrà la partecipazione di tanti musicisti famosi, italiani e internazionali. Con artisti come Paolo Nutini, Beck, Diana Krall, H.E.R. e Jeff Beck che porterà sul palco come ospite molto speciale l’attore Johnny Depp. Il programma prevede dal 26 giugno al 25 luglio un fitto calendario di appuntamenti, con concerti quasi ogni sera nel mese di luglio.

Il festival Tener-a-mente sarà aperto da uno spettacolo in anteprima di Alessandro Bergonzoni, sabato 25 giugno.

Partecipare al festival è l’occasione non solo per assistere a spettacoli e concerti di musica di qualità ma anche per visitare un luogo ricco di fascino come l’anfiteatro del Vittoriale, tra cultura e natura, ed esplorare questa bellissima parte del Lago di Garda, in provincia di Brescia.

Il calendario degli appuntamenti di Tener-a-mente 2022

25 giugno: anteprima con Alessandro Bergonzoni , “Trascendi e sali“

, “Trascendi e sali“ 26 giugno: Beck

27 giugno: James Blunt

5 luglio: Steve Vai

8 luglio: The Tallest Man on Earth

9 luglio: Più Luce!

20 luglio: Roberto Vecchioni

14 luglio: Michael Kiwanuka

15 luglio: Paolo Nutini

16 luglio: Diana Krall

17 luglio: Manuel Agnelli

18 luglio: Jeff Beck plus Very Special Guest

19 luglio: Beth Hart

21 luglio: Fantastic Negrito

23 luglio: Calibro 35 plays Morricone

25 luglio: H.E.R.

Per ulteriori informazioni: anfiteatrodelvittoriale.it