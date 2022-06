Per i più golosi arriva la Festa Artusiana: Forlimpopoli celebra il padre della cucina italiana dal 25 giugno al 3 luglio. Tutte le informazioni utili.

Torna a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, la Festa Artusiana, la manifestazione gastronomica dedicata a Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana.

La manifestazione si svolgerà dal 25 giugno al 3 luglio e ha in programma diversi appuntamenti tra cucina, cultura e intrattenimento, tutti con filo conduttore il manuale “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“, il celeberrimo manuale pubblicato dall’Artusi nel 1891, compendio della cucina italiana.

Di seguito tutte le informazioni sulla Festa Artusiana, con le iniziative da non perdere.

Festa Artusiana: Forlimpopoli celebra il padre della cucina italiana

La cittadina romagnola di Forlimpopoli celebra uno dei suoi cittadini più illustri, Pellegrino Artusi, uno scrittore, gastronomo e critico letterario italiano, riconosciuto come il padre della cucina italiana per il suo famoso libro di ricette “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”. Si tratta di uno dei manuali più completi sulla cucina italiana, un vero e proprio manifesto, pubblicato anche all’estero con la traduzione in diverse lingue.

Da sempre, ogni famiglia italiana ha avuto in casa il ricettario di Pellegrino Artusi, un manuale divenuto talmente popolare da essere chiamato semplicemente “L’Artusi“.

La Festa Artusiana, giunta quest’anno alla sua 26^ edizione, vuole rendere omaggio a questo suo figlio così importante e insieme promuovere la buona cucina. Saranno nove giorni di degustazioni e appuntamenti culturali.

Gli eventi

Il cuore della manifestazione sarà la piazza principale di Forlimpopoli, ribattezzata per l’occasione Piazza Pellegrino Artusi, dove tutte le sere saranno protagonisti i prodotti gastronomici di qualità delle diverse aree e regioni italiane, con banchi dove degustare e acquistare. Comunque, tutto il centro storico di Forlimpopoli sarà coinvolto dalla Festa Artusiana, con stand allestiti lungo le strade e i ristoranti cittadini che proporranno menù con alcune delle ricette più famose del manuale artusiano.

Il programma prevede numerosi appuntamenti, tra incontri con autori, convegni, aperitivi letterari, spettacoli, concerti, mostre, laboratori di degustazione, show cooking, animazioni per bambini e concorsi culinari. Quest’anno, il Premio Artusi sarà consegnato al regista Pupi Avati, con una cerimonia che si terrà dopo la manifestazione, il 4 agosto, giorno del compleanno di Pellegrino Artusi.

Per ulteriori informazioni sulla Festa Artusiana: www.festartusiana.it