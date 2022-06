Arrivano nuovi sconti fino al 70% per viaggiare questa estate con i treni alta velocità: offerta magica da Italo Treno. Tutte le informazioni utili.

Se state pensando di partire per le vacanze estive in treno, dovete tenere d’occhio le offerte per l’alta velocità. Avete a disposizione numerose promozioni che vi permetteranno di spostarvi a prezzi low cost.

Si tratta di una opzione di viaggio a cui pensare seriamente, quella del treno ad alta velocità. In tempi di cancellazione di numerosi voli da parte delle compagnie low cost, come EasyJet, tra mancanza di personale e scioperi, viaggiare in treno sembra il modo più sicuro per arrivare a destinazione in tranquillità. Naturalmente per chi viaggia in Italia o lungo tratte ben servite in Europa, non troppo lontane da noi.

Il viaggio più comodo e rapido in treno è quello con l’alta velocità. Qui vi segnaliamo l’ultima offerta di Italo, un’offerta “magica”, con sconti fino al 70%. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo anche la promozione estiva di Trenitalia con sconti sull’alta velocità fino al 60% sul prezzo del biglietto.

Sconti fino al 70% per i treni alta velocità: offerta magica

Si chiama Italo eXtra Magic ed è la nuova offerta da Italo Treno per viaggiare questa estate a prezzi super scontati a bordo dei sui treni alta velocità.

L’offerta è per i biglietti in tariffa Flex e permette di viaggiare ai prezzi veramente minimi sulle numerose tratte servite dai treni alta velocità di Italo. Gli sconti sul prezzo del biglietto possono arrivare fino al 70%.

Lo sconto si applica al prezzo della tariffa Flex, più alto di quella low cost per la quale ogni settimane esce la promozione del codice sconto. L’offerta Italo eXtra Magic è soggetta a disponibilità, non è rimborsabile e non è modificabile. Il numero dei posti disponibili è limitato e soggetto a variazioni a seconda della tratta e dei giorni della settimana. Inoltre, l’offerta eXtra non permette l’accumulo di punti Italo Più.

Gli sconti sono applicati in automatico dal sistema al momento dell’acquisto del biglietto del treno sul sito web di Italo.

Per ulteriori informazioni: www.italotreno.it/it/offerte-treno/italo-extra