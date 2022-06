EasyJet cancella migliaia di voli per l’estate, manca il personale

La brutta notizia: EasyJet cancella migliaia di voli per l’estate per mancanza di personale. Vacanze rovinate per molti turisti. Tutte le informazioni utili.



La notizia che i passeggeri del trasporto aereo low cost non avrebbero mai voluto ricevere: la compagnia aerea britannica EasyJet ha annunciato la cancellazione di migliaia di voli per questa estate. Motivo? La carenza di personale di fronte a un boom di richieste.

Un annuncio che non arriva a sorpresa ma era già nell’aria e nei fatti. Nelle ultime settimane, infatti, numerosi viaggiatori sono rimasti a piedi a causa delle improvvise cancellazioni dei loro voli da parte delle compagnie low cost.

C’è chi non è potuto partire a causa del volo prenotato per tempo ma cancellato all’ultimo momento e chi invece non è potuto tornare, rimanendo bloccato anche all’estero, con forti disagi.

Il forte aumento della domanda di viaggi in aereo, dopo due anni di pandemia, e il problema della carenza di personale si sono uniti in una miscela esplosiva che ha mandato in tilt il trasporto aereo. Eppure le compagnie nei mesi scorsi avevano aumentato fortemente l’offerta per l’estate, con l’apertura di nuove rotte e l’aumento delle frequenze dei voli in vista di una decisa ripresa del turismo sui livelli prepandemia.

I passeggeri hanno semplicemente prenotato i voli disponibili, per poi trovarsi a terra. Una pessima programmazione da parte delle compagnie aeree che ora sono costrette a cancellare i voli per evitare ulteriori disagi e sorprese ai passeggeri. Tra queste c’è EasyJet che cancellerà migliaia di voli già programmati per questa estate. Ecco cosa bisogna sapere.

EasyJet cancella migliaia di voli per l’estate

Dietrofront. La grande ripartenza dei viaggi in aereo per questa estate, dopo gli stop e le riduzioni dovuti a due anni di pandemia, è rimandata. La scarsa programmazione delle compagnie aeree costringe alla cancellazione dei voli, dopo averli aumentati poche settimane fa, a causa della carenza di personale.

Molte compagnie aeree in Europa avevano licenziato o prepensionato diversi dipendenti a causa dello stop ai voli durante la pandemia e ora che i voli sono ripresi si ritrovano sotto organico.

Per mancanza di personale di terra, la compagnia aerea EasyJet ha appena annunciato la cancellazione di migliaia di voli per questa estate. La compagnia ne ha dato comunicazione in una nota diffusa il 20 giugno.

Saranno cancellati i voli negli aeroporti dove si sono verificati maggiori disagi, come quelli di Londra Gatwick e Amsterdam. Tra i principali aeroporti europei dove opera EasyJet.

Per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022 la compagnia aerea prevede una circolazione del 90% degli aerei che volarono nello stesso periodo del 2019, quando i voli operativi furono 160mila. Dunque nei mesi centrali dell’estate dovrebbero essere attivi 144mila voli. Con un taglio di 16.000 voli.

I vertici di EasyJet fanno sapere che i loro clienti dei voli cancellati saranno avvisati per tempo e saranno offerti loro nuovi biglietti entro 24 ore.