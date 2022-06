By

Torna l’appuntamento con la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2022. Ecco dove andare, tutte le informazioni utili.

Per una serata indimenticabile nei borghi più suggestivi del nostro Paese, non dovete perdervi sabato 25 giugno la Notte Romantica dei Borghi.

L’iniziativa è proposta dall’associazione i Borghi più belli d’Italia, che raccoglie i piccoli centri storici italiani più caratteristici, che hanno mantenuto intatto il loro patrimonio architettonico, storico e culturale.

Luoghi pieni di bellezza e fascino antico, dove trascorrere una serata speciale con la persona amata. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere sull’iniziativa.

Ricordiamo anche per questo weekend l’apertura del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2022

Sabato 25 giugno si celebra la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2022, iniziativa culturale giunta quest’anno alla 7^ edizione e che nel tempo ha raccolto un crescente successo.

L’evento è un’occasione per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia di piazze, vicoli e palazzi dei Borghi più belli d’Italia. Sarà una serata indimenticabile, da trascorrere a lume di candela, in un’atmosfera raccolta nei bellissimi centri storici che accoglieranno gli ospiti con visite guidate, eventi culturali a tema, spettacoli e menù studiati per l’evento.

La novità di quest’anno sarà il tema “Flash Mob – Musica Unplugged“, che legherà idealmente tutti i borghi che parteciperanno alla Notte Romantica. I borghi inviteranno tutti coloro che suonano uno strumento, sia a livello amatoriale che professionale, a partecipare alla serata, esibendosi in un vicolo, una piazzetta, in un angolo, suonando il proprio strumento rigorosamente unplugged.

Violinisti, chitarristi, percussionisti ecc. potranno esibirsi negli angoli più caratteristici di ciascun borgo, in un grande concerto diffuso, creando un’atmosfera ancora più suggestiva. Con il Flash Mob Musica Unplugged si vuole promuovere anche il tema della sostenibilità ambientale, limitando l’uso dell’energia elettrica. Inoltre, essendo un Flash Mob e quindi, tutto si svolgerà in maniera spontanea e non programmata.

Inoltre, come ogni anno sarà proposto il dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso e servito durante le cene a lume di candela nei ristoranti dei borghi che aderiscono all’evento. Quest’anno il Pensiero d’Amore porta la firma prestigiosa di Iginio Massari, importante e celebre Maestro Pasticcere italiano, conosciuto anche al pubblico televisivo per la partecipazione a talent show e programmi di cucina.

Siete ancora in tempo per partecipare alla Notte romantica nei Borghi, cercando sul sito web dei Borghi più belli d’Italia quelli che aderiscono all’iniziativa: https://borghipiubelliditalia.it/2022/06/09/la-notte-romantica-nei-borghi-piu-belli-ditalia-25-giugno-2022/