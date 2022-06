Attenzione che il bonus terme è in scadenza: ecco entro quando utilizzarlo. Tutte le informazioni utili.

Il bonus terme sta per scadere. Mancano pochissimi giorni per utilizzarlo se ancora non lo avete fatto. Ecco cosa dovete sapere.

Avete tempo fino alla fine del mese per utilizzare il bonus terme, ovvero fino al prossimo 30 giugno. Entro questo termine dovete usufruire dei servizi termali che avete acquistato con il bonus, altrimenti lo perderete.

Il governo, infatti, ha deciso di non prorogare l’agevolazione introdotta nell’autunno 2021. Di seguito, tutte le informazioni in dettaglio.

Bonus terme in scadenza: entro quando utilizzarlo

Se siete tra i 250mila fortunati che sono riusciti a prenotare servizi termali offerti con il bonus terme ma non li avete ancora utilizzati, dovete sbrigarvi a farlo entro il 30 giugno. Questo, infatti, è il termine ultimo di scadenza dell’agevolazione introdotta dal governo nel 2021 e che non sarà prorogata.

Il bonus era stato introdotto per rilanciare il settore termale, duramente colpito dalle interruzioni e limitazioni dei servizi dovute alla pandemia. Grazie alla misura, i residenti in Italia che avevano compiuto 18 anni potevano prenotare un trattamento negli stabilimenti termali accreditati presso Invitalia e usufruire di uno sconto del 100% fino a un massimo di 200 euro di spesa. Pagando la differenza in caso di costo maggiore dei servizi prenotati.

L’agevolazione non prevede limiti di reddito/patrimonio Isee e nemmeno riguardo al nucleo familiare. Il bonus terme non può essere ceduto a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo.

Lo sconto del bonus è stato applicato agli utenti direttamente dalle strutture termali accreditate, che hanno poi chiesto a Invitalia il rimborso della somma non goduta, entro il termine di 165 giorni dall’avvio delle cure termali.

Già dallo scorso autunno, comunque, era previsto per gli utenti un termine per l’utilizzo del bonus terme: 60 giorni dalla data di emissione. In caso di mancato utilizzo, il bonus tornava nelle disponibilità del fondo. Ora, anche l’ulteriore possibilità di usufruire di un bonus terme non utilizzato da altri sta per scadere. Infatti, il 30 giugno è il termine ultimo entro il quale usufruire dell’agevolazione. Dopo non sarà più possibile.

Per il bonus terme il governo aveva stanziato 53 milioni di euro complessivi.

