Cosa bisogna sapere sullo sciopero degli aerei di sabato 25 giugno: tutti gli ultimi aggiornamenti da conoscere.

Quella di sabato 25 giugno si annuncia come una giornata molto difficile per il trasporto aereo, con numerosi disagi per i viaggiatori a causa del nuovo sciopero dei dipendenti delle compagnie aree low cost.

Dopo lo sciopero dello scorso 8 giugno, della durata di 4 ore, i lavoratori delle compagnie aree low cost si fermeranno anche sabato 25 giugno per 24 ore. Dunque sarà uno sciopero di tutta la giornata, con pesanti ripercussioni sul trasporto aereo.

Non saranno solo i dipendenti di Ryanair ad astenersi dal lavoro, come annunciato alcuni giorni fa, ma anche quelli di altre compagnie aeree low cost. Compagnie aeree che erano state già colpite dallo sciopero dell’8 giugno. Ecco tutte le ultime novità da conoscere.

Sciopero aerei sabato 25 giugno: tutti gli ultimi aggiornamenti

Lo sciopero del trasporto aereo di sabato 25 giugno avrà la durata di 24 ore e interesserà i lavoratori delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air, della società CrewLink e anche di EasyJet e Volotea.

Si prevedono forti disagi per i viaggiatori, tra l’altro in un periodo che ha visto già numerose cancellazioni di voli a causa della carenza di personale. Tanto che EasyJet ha annunciato la cancellazione di migliaia di voli dalla sua programmazione estiva.

Lo sciopero di sabato 25 giugno, come quello dello scorso 8 giugno, è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil e Uilt-Uil per chiedere contratti di lavoro dignitosi e un aumento degli stipendi in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo italiano.

Sempre il 25 giugno, sciopererà anche il personale di alcuni aeroporti italiani per 4 ore: a Venezia dalle 10.00 alle 14.00; a Firenze e Pisa dalle 11.00 alle 15.00. Invece, il personale dell’aeroporto di Napoli sciopererà il 24 giugno dalle 12.00 alle 16.00.

Le informazioni aggiornate sul sito web del Ministero dei Trasporti: http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi

I voli garantiti

Come accade in caso di sciopero dei trasporti di 24 ore, sono previste delle fasce di garanzia in cui i servizi saranno in funzione.

Nella giornata di sabato 25 giugno, saranno garantiti tutti i voli, charter inclusi, in partenza nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Saranno operativi anche tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Inoltre, sarà assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i servizi nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, così come la partenza di tutti i voli programmati in orari antecedenti all’inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Garantito anche l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dall’inizio dello sciopero.

Infine, riguardo ai voli intercontinentali, saranno garantiti tutti i collegamenti in arrivo, compresi i transiti sugli scali nazionali.

Informazioni più dettagliate sul sito web di Enac: https://www.enac.gov.it/trasporto-aereo/diritto-alla-mobilita/scioperi-nel-trasporto-aereo/voli-garantiti