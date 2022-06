L’attività super easy da fare in vacanza per rimanere in forma (e tonificare)

Ora puoi allenarti anche in vacanza al mare: i benefici di camminare in spiaggia sono tantissimi e tutti da scoprire.

Quando si è in vacanza fare sport passa completamente di mente. Non è la nostra priorità diciamo, ma possiamo comunque fare qualcosa per tenerci in movimento. Cosa? Camminare in spiaggia.

Sembra una sciocchezza, ma in realtà passeggiare affondando i piedi nella sabbia è un’attività più che salutare e che fa bene a tutto il corpo.

Camminare in spiaggia: tutti i benefici

A riportare i benefici del camminare in spiaggia è la Gazzetta dello Sport che, intervistando il dottor Umberto Alfieri Montrasio, ha spiegato come questa attività fisica apporti benefici a tutte quelle parti del corpo, come i piedi, di cui ci prendiamo cura raramente.

Passeggiare o correre in spiaggia a piedi nudi, ossia su un terreno irregolare in cui il piede affonda, aiuta a stimolare molti muscoli e tiene attive le articolazioni. Inoltre se si cammina in spiaggia, magari proprio sul bagnasciuga con le onde che lambiscono i piedi, si riesce ad ottenere una sorta di massaggio drenante che sollecita la pianta del piede. Così facendo si stimola anche il corretto funzionamento delle vene e si ottengono i benefici di quella che viene definita come ginnastica cavizzante, migliorando postura e propriocettività.

A cosa fare attenzione?

Chiaramente quando si cammina, ma soprattutto se si decide di correre sulla sabbia, bisogna fare attenzione ad alcuni elementi come le buche. Non si dovrebbe improvvisarsi corridori su questo terreno, meglio sempre iniziare camminando per adattare il corpo e il piede alla sabbia e allenare i muscoli a questa tipologia di camminata.

Non ci resta che partire per il mare

Ora che abbiamo scoperto i benefici di camminare al mare e di fare fitness e attività sportiva anche in vacanza non ci resta che prenotare un viaggio al mare!