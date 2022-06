By

Le proposte di viaggio sulle 4+1 gite da fare in Toscana: i luoghi da vedere adesso. Tutti i suggerimenti.

Per le vostre gite di inizio estate, tra natura, arte, attività all’aria aperta e relax, la Toscana offre infinite proposte di viaggio.

Vi proponiamo mete da scoprire o riscoprire, al di fuori delle località turistiche più battute affollate e nel tentativo di trovare un po’ di sollievo dal gran caldo.

Ecco dove andare, cosa vedere e cosa fare con le 4+1 gite in Toscana. Tutte le proposte da non perdere.

Le 4+1 gite da fare in Toscana: i luoghi da vedere adesso

Borghi storici, città d’arte, lunghe coste, isole e isolette, colline, aree naturali, montagne, cammini e luoghi di spiritualità. La Toscana ha un’incredibile offerta di luoghi meravigliosi, tutti da visitare.

Qui vi proponiamo una nostra selezione di 4+1 gite da fare adesso, a inizio estate, prima delle grandi partenze per le vacanze. Alla scoperta di luoghi noti e meno noti, dove fare un’immersione nella bellezza dei paesaggi naturali e conoscere piccoli e grandi tesori dell’architettura e dell’arte.

Monte Argentario

Prima dell’alta stagione, è consigliabile visitare lo spettacolare Monte Argentario, con la sua natura selvaggia e i sentieri per le escursioni che si arrampicano sul promontorio e scendono fino alle calette da sogno. Sulla montagna a picco sul mare blu potete visitare borghi storici, come quello di Porto Ercole, andare alla scoperta di torri di avvistamento, fortezze e castelli. In un connubio straordinario tra paesaggio naturale e architettura. Dopo lunghe passeggiate, concedetevi un bel tuffo in mare.

Lago di Bilancino

Non lontano da Firenze, l’ideale per trovare un po’ di fresco è una gita al caratteristico Lago di Bilancino, nel Mugello. Qui, circondati dalle montagne e dal verde potete fare bagni e praticare sport acquatici, come canoa e windsurf. Il lago è servito da stabilimenti balneari, ristoranti e altre strutture ricettive. Da visitare il vicino borgo di Barberino del Mugello.

Il Lago di Bilancino è tra i 3 laghetti nascosti da visitare in Toscana.

Camaldoli, Foreste Casentinesi

Per una fuga dalla città e dallo stress e un’immersione totale in un altro spazio e tempo, non c’è niente di meglio della visita a un luogo della spiritualità. Il suggestivo Eremo di Camaldoli, circondato dai boschi del Parco delle Foreste Casentinesi, vi offre tutto questo. Qui potete fare escursioni, visitare i luoghi della spiritualità e anche fermarvi a soggiornare nella foresteria del monastero.

Montecatini Terme

Per trovare un po’ di fresco non c’è niente di meglio degli stabilimenti termali, dove stare a bagno per lunghe ore nelle grandi vasche. Montecatini Terme offre tutto questo, dai trattamenti termali specifici alla spa e centro benessere dove rilassarsi e prendersi cura del corpo. Da visitare anche la città e i dintorni. Le terme di Montecatini sono state inserite un anno fa nel Patrimonio Unesco delle “Grandi città termali d’Europa“.

Borghi e Cammini della Garfagnana

Infine, tra le 4+1 gite da fare in questo periodo in Toscana segnaliamo una destinazione che rimane fuori dai circuiti turistici più battuti ma che merita di essere visitata: la Garfagnana. Si tratta di una regione storico-geografica del nord della Toscana, in provincia di Lucca, compresa tra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano. Questa zona, attraversata dal fiume Serchio, è popolata di tanti borghi storici, eremi, castelli e fortezze da visitare.

Il territorio offre numerosi percorsi escursionistici, tra boschi e montagne. Da vedere l’imponente Fortezza di Verrucole a San Romano in Garfagnana e il borgo sull’acqua di Isola Santa.

La Garfagnana è attraversata dai cammini della Via Matildica e del Volto Santo, inclusi nel nuovo Atlante dei Cammini della Toscana.