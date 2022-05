I tre laghetti nascosti da vedere in Toscana, tre piccole oasi dove riposare il corpo e la mente, lontano dallo stress cittadino.

In Toscana potete trovare davvero infinite meraviglie. Non solo borghi incantevoli, città d’arte, un mare spettacolare, terme e sorgenti, e appennini e monti. Ma perfino dei laghetti nascosti in una rigogliosa natura. Mete ideali per fuggire dalle folla, luoghi incantevoli per una gita di primavera.

Il Lago, a volte erroneamente considerato il fratello minore del mare, è un luogo diverso, infinitamente più piccolo rispetto al mare, ma anche più tranquillo, rilassante. Il lago ha avuto, e continua ad avere, molti estimatori, in tutti gli angoli d’Italia, sempre alla ricerca di nuove mete da scoprire.

I 3 laghetti nascosti da vedere in Toscana, piccoli gioielli da scoprire

Per coloro che sono sempre alla ricerca di piccoli laghi non ancora eccessivamente frequentati, noi consigliamo 3 laghetti presenti in Toscana. Un’occasione in più per conoscere la Toscana e i suoi tanti cammini e la sua natura.

Il fatto che siano piccoli laghetti nascosti non vuol dire certo che abbiano un fascino ed una capacità attrattiva minore rispetto ai più noti, e grandi, laghi italiani. E se ci seguirete scoprirete che è esattamente così.

Lago di Bilancino

Lago di Gramolazzo

Lago di Santa Luce

Lago di Bilancino, con tanti ristoranti e stabilimenti

Siamo a circa 35 chilometri da Firenze, in un’area che gli appassionati di motori conoscono molto bene, il Mugello. Il Lago di Bilancino è un bacino tra i più recenti sorti lungo la nostra penisola ed attorno ad esso si è immediatamente creata un’ampia zona comprendente dei piccoli ristoranti e stabilimenti balneari.

E’ forse il laghetto toscano più conosciuto, se è vero che durante la stagione calda viene preso d’assalto da tutti coloro che abbandonano le afose città. Presso il Lago di Bilancino è possibile anche fare sport come il windsurf o la canoa.

Il Lago di Gramolazzo, un incanto nella natura

Siamo nel comune di Minucciano, in provincia di Lucca, sulle Alpi Apuane ed è qui che possiamo ammirare il piccolo Lago di Gramolazzo, grande appena 1 chilometro quadrato. Un gioiellino d’acqua perfetto per farsi un bel bagno durante il periodo estivo. Il Monte Pisanino, che sovrasta il piccolo lago, sembra quasi che voglia tenerlo sotto controllo, come un padre premuroso.

Sulle sue rive sono presenti delle piccole spiagge, mentre tutto intorno vi sono campeggi, hotel ed alberghi per una piacevole villeggiatura o anche soltanto per un piacevole e diverso fine settimana.

Il Lago di Santa Luce, nella riserva naturale

Il Lago di Santa Luce è un bellissimo lago artificiale, la cui area circostante è stata dichiarata Riserva Regionale, mentre già dal 1992 è Riserva Naturale LIPU. Infatti l’area del lago è popolata da numerose specie di uccelli e da altri animali selvatici.

Nel Lago di Santa Luce non si fa il bagno e vige il divieto assoluto di pesca integrale. Si viene qui per passare una giornata immersi nella natura, osservando gli uccelli percorrendo i diversi sentieri che circondano il lago.

Eccoli i 3 laghetti nascosti da vedere in Toscana. Da visitare subito, per conoscerli e poi… ritornarci.