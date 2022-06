L’ondata di caldo del 2003 sembra essere pronta a replicarsi anche durante questi giorni e mesi del 2022.

Difficile dimenticarsi l’ondata di caldo del 2003. Tutta l’Europa fu travolta da temperature inaspettate ed estremamente bollenti tra luglio ed agosto. Situazione che, secondo alcuni meteorologi potrebbe replicarsi in questo luglio 2022.

Stiamo vivendo dei giorni di caldo estremo, con temperature ben al di sopra della media stagionale in questo periodo. Si parla di picchi di 40° nei prossimi giorni che sono già stati segnalati come da bollino rosso.

Cosa accadde nell’estate 2003: l’ondata di caldo rimasta nella storia

Nel 2003 tutte l’Europa fu letteralmente colpita da un aumento massiccio delle temperature. Fu un fenomeno definito eccezionale sia in termini di durata che di intensità poiché la colonnina di mercurio era alle stelle e l’umidità dell’aria era quasi insopportabile. Vennero battuti diversi record di temperature in svariate città, ricordiamo:

49 gradi in Portogallo

46° a Cordova

45°a Siviliga

44 gradi in Francia, a Conqueyrac e a Tolosa

A Parigi per nove giorni si registrano temperature superiori ai 35°

L’Italia sfiorò temperature da record intorno ai 40 gradi

Perché si teme che nel 2022 torni la stessa ondata di calore del 2003?

Guardando ai modelli meteorologici e alle previsioni meteo di questi giorni, gli esperti parlano chiaro: non ci si prospetta nulla di buono. Siamo in balia di un’area di alta pressione africana che sta travolgendo la Spagna e che sta raggiungendo in maniera massicci anche l’Italia. Il massimo verrà raggiunto giovedì al sud. Ci si prospettano almeno 5 giorni con temperature superiori ai 40°C praticamente ovunque nella penisola. Una situazione che, in tutto e per tutto, ricorda quanto accadde nell’estate 2003.

Cosa fare?

Chiaramente non possiamo farci molto. Le condizioni meteo dell’estate 2003 e la relativa ondata di calore furono un caso spot che nessuno sperava si replicasse. Tuttavia, come sempre, il consiglio che possiamo dare è quello di non uscire nelle ore più calde, idratarsi e cercare di mantenere la propria casa al fresco anche con semplici rimedi “fai da te” anti-caldo.