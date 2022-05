Caldo insostenibile: i consigli per combatterlo e i rimedi più efficaci

Idee per combattere il caldo: consigli, rimedi fai da te e soluzioni per cercare di sconfiggere l’afa.

Stiamo mettendo giusto la punta del piede in quelli che saranno i mesi più caldi e già non ne possiamo più combattere il caldo di questi giorni sembra impossibile, ma non per noi!

Come fare a sconfiggere il caldo che in questi giorni sta letteralmente travolgendo tutti? Oltre a chiedersi quando finirà questa ondata di caldo torrido e di umidità devastante, un’alternativa al lamentarsi è sicuramente quella di cercare i rimedi per il caldo. Basta mettere in pratica dei piccoli accorgimenti per sentirsi subito meglio. Siete pronti?

Come combattere il caldo?

Per combattere il caldo continuare a ripetere che queste temperature non sono normali, non è efficace. Meglio provare a mettere in atto dei piccoli rimedi per sconfiggere la calura.

Vediamoli insieme:

Non smetteremo mai di dirlo: il primo rimedio per non soffrire il caldo e rimanere ben idratati e bere tantissima acqua . Con il caldo di questi giorni sentirsi le gambe gonfie e pesanti e il corpo estremamente stanco e fiacco è praticamente normale. Bere molto aiuta ad idratarsi, ci fa sentire molto meglio e ci aiuta a combattere questo senso di gonfiore.

. Con il caldo di questi giorni sentirsi le gambe gonfie e pesanti e il corpo estremamente stanco e fiacco è praticamente normale. Bere molto aiuta ad idratarsi, ci fa sentire molto meglio e ci aiuta a combattere questo senso di gonfiore. Non uscire nelle ore più calde : meglio rimanere in casa e cercare di far entrare meno sole possibile. Sembra un’assurdità, ma in realtà mantenendo la vostra casa all’ombra anche con le tapparelle abbassate eviterete che il sole cocente scaldi ulteriormente i muri e le pareti della vostra abitazione rendendola quasi una sauna.

: meglio rimanere in casa e cercare di far entrare meno sole possibile. Sembra un’assurdità, ma in realtà mantenendo la vostra casa all’ombra anche con le tapparelle abbassate eviterete che il sole cocente scaldi ulteriormente i muri e le pareti della vostra abitazione rendendola quasi una sauna. Cercate di mangiare molta frutta fresca e verdure allo scopo di reintegrare i sali minerali persi durante la giornata per colpa del sudore. Evitate invece alimenti pesanti o che vi impegnino particolarmente nella digestione perché potrebbero causare una sensazione di caldo ancora più forte.

persi durante la giornata per colpa del sudore. Evitate invece alimenti pesanti o che vi impegnino particolarmente nella digestione perché potrebbero causare una sensazione di caldo ancora più forte. Fate delle docce con l’acqua a temperatura ambiente nel corso della giornata per cercare di abbassare un pochino la vostra temperatura corporea. Se poi siete fortunati e avete il condizionatore cercate di non metterlo ad una temperatura troppo bassa e di non esporvi all’aria fredda diretta.

Bye bye caldo

Grazie a questi piccoli accorgimenti, combattere il caldo diventerà più semplice. Altro non sono che dei suggerimenti, è ovvio, ma vedrete che vi sentirete subito meglio!