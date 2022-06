Le ultime notizie sui viaggi in Nuova Zelanda: via il tampone anti-Covid prima della partenza. Tutte le informazioni utili.

Continua la semplificazione e allentamento delle regole anti-Covid per viaggiare all’estero. Anche nei Paesi che finora hanno adottato le misure più severe.

Dopo il Giappone, che finalmente ha riaperto le sue frontiere ai turisti di quasi tutto il mondo sebbene ancora con rigide regole di viaggio, ora nuovi importanti allentamenti di restrizioni arrivano da un altro dei Paesi che finora ha adottato misure stringenti: la Nuova Zelanda.

Chiusa ai viaggiatori internazionali per oltre due anni, a causa della pandemia di Covid-19, la Nuova Zelanda aveva riaperto lo scorso 1° maggio ai turisti dai Paesi con visto facilitato, visa-waiver, tra cui l’Italia.

Ora l’ultima novità riguarda l’eliminazione dell’obbligo di tampone prima della partenza. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggi in Nuova Zelanda: via il tampone prima della partenza

Una buona notizia per tutti i viaggiatori sul lungo raggio, quelli che dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia stanno tornando a visitare Paesi di altri continenti. Grazie alle riaperture delle frontiere e alla semplificazione delle regole di viaggio.

La Nuova Zelenda, che aveva riaperto le sue frontiere alla maggior parte dei turisti internazionali lo scorso 1° maggio, sta per eliminare l’obbligo di test negativo al Coronavirus prima della partenza per il Paese. Test che si esegue con tampone molecolare o antigenico.

Una semplificazione che agevolerà i viaggi di tutti coloro che vogliono visitare la Nuova Zelanda.

L’eliminazione dell’obbligo di tampone prima della partenza era stata già annunciata dal governo per il prossimo 31 luglio. Negli ultimi giorni, tuttavia, si è deciso di anticipare la nuova regola di viaggio.

Infatti, l’obbligo cadrà nella notte tra il 20 e il 21 giugno, dopo le 23.59 del 20 giugno. Dunque tra pochi giorni. Come riporta TTG Italia. Una decisione presa a seguito del costante calo dei contagi in Nuova Zelanda, nonostante la riapertura ai turisti.

Per entrare nel Paese, comunque, sarà ancora necessario aver completato il ciclo vaccinale. I viaggiatori vaccinati non saranno più tenuti a fare il tampone prima della partenza. Comunque, una volta entrati in Nuova Zelanda sarà richiesto ai viaggiatori di sottoporsi a un test antigenico rapido il primo giorno e a un secondo test il quinto o sesto giorno dall’arrivo. Se entrambi i test fossero positivi, i viaggiatori dovranno effettuare un test molecolare e in caso di conferma della positività seguire tutte le regole sanitarie del Paese.

Alcune limitazioni, dunque, restano in vigore, così come i controlli a campione alle frontiere, anche per intercettare nuove varianti del virus.

Infine, l’altra novità è che i passeggeri in transito in Nuova Zelanda non dovranno essere vaccinati né dovranno compilare dichiarazioni. Anche questa regola entrerà in vigore tra il 20 e il 21 giugno.

Informazioni di viaggio aggiornate sulla Nuova Zelanda su Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/NZL