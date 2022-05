By

La novità da conoscere: finalmente la Nuova Zelanda riapre definitivamente a tutti i turisti internazionali. Le informazioni utili.

Via libera, finalmente, in Nuova Zelanda ai turisti internazionali. Dopo due anni di chiusura, a causa della pandemia, il Paese ha riaperto completamente le proprie frontiere.

Finalmente anche i turisti italiani possono tornare in Nuova Zelanda. Il Paese, uno con le più rigide chiusure anti-Covid, ha riaperto a tutti i viaggiatori internazionali. Almeno a quelli provenienti dai Paesi con visto facilitato (visa-waiver).

La Nuova Zelanda aveva riaperto i propri confini ad aprile ai primi turisti, ma solo a quelli provenienti dall’Australia. Poi, dal 1° maggio è arrivata la definitiva riapertura anche ai turisti provenienti da altri Paesi, come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Giappone e anche Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La Nuova Zelanda riapre definitivamente a tutti i turisti

I viaggiatori internazionali possono tornare in Nuova Zelanda anche per turismo. Finalmente, infatti, sono state riaperte le frontiere anche ai turisti provenienti dall’Europa, dal Nord America e da Paesi come Giappone e Corea del Sud. Ovvero da quei Paesi inseriti nel programma visa-waiver, con visto facilitato. Tra i quali è inclusa anche l’Italia.

Per entrare in Nuova Zelanda, comunque, è necessario aver completato il ciclo vaccinale e sottoporsi a tampone, con risultato negativo, prima della partenza.

Il tampone molecolare PCR va effettuato entro 48 ore prima dell’orario del primo volo per la Nuova Zelanda, prenotato dal viaggiatore. Mentre quello antigenico RT-LAMP o test rapido, sotto supervisione medica, va fatto entro 24 ore.

Le frontiere della Nuova Zelanda, dunque, sono riaperte ma le regole restano ancora stringenti.

Accanto alle misure di sicurezza anti-Covid, per entrare in Nuova Zelanda occorre oltre al passaporto anche l’autorizzazione elettronica al viaggio, New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA). L’autorizzazione va richiesta prima di partire, è consigliabile richiederla almeno 72 ore prima della partenza. Costa tra i 9 e 12 dollari neozelandesi e ha una validità di 2 anni.

Per informazioni aggiornate sulle regole per viaggiare in Nuova Zelenda, rimandiamo al portale della Farnesina Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/NZL