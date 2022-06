By

Novità sulle regole per i viaggi negli Stati Uniti: via l’obbligo di tampone all’ingresso. Tutte le ultime informazioni da conoscere.

Una grande novità inattesa è uscita nelle ultime ore in merito alle regole sui viaggi internazionali. Una sorpresa che sarà gradita a molti.

Gli Stati Uniti hanno deciso di eliminare l’obbligo di tampone negativo per i viaggiatori in arrivo dall’estero. Un importante cambiamento delle regole di viaggio che entrerà in vigore praticamente subito.

Già da domenica 12 giugno non servirà più il test negativo al Coronavirus per entrare negli Usa.

Tampone che invece è ancora richiesto ai non vaccinati per entrare in Francia e in Portogallo. Mentre l’Italia, con altri Paesi europei, ha già abolito il Green pass o certificato analogo per i viaggiatori in arrivo dall’estero, sia dai Paesi europei che dai Paesi terzi.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle nuove regole di viaggio negli Stati Uniti

Viaggi negli Stati Uniti: via l’obbligo di tampone all’ingresso

Per entrare negli Stati Uniti i viaggiatori provenienti dall’estero non dovranno più esibire il risultato negativo di un test del Sars-CoV-2. Una nuova regola che entrerà in vigore già alla mezzanotte di domenica 12 giugno.

Si tratta di una misura comunicata quasi a sorpresa da un responsabile dei CDC – Centers For Disease Control and Prevention e riportata in primo luogo dalla CNN.

I CDC hanno stabilito che l’obbligo di tampone per i viaggiatori prima della partenza per gli Usa non era più necessario. Una decisione presa sulla base dei dati scientifici, hanno sottolineato.

Comunque, i CDC hanno precisato che la decisione verrà rivalutata tra 90 giorni e gli esperti potrebbero reintrodurre l’obbligo di tampone per i viaggiatori dall’estero se fosse necessario, ad esempio per il diffondersi di una nuova variante del virus.

Negli Stati Uniti viene meno una delle ultime misure restrittive per l’ingresso nel Paese. L’obbligo di tampone negativo per i viaggiatori provenienti dall’estero era in vigore dal gennaio 2021.

Il test negativo al Coronavirus finora era richiesto anche ai viaggiatori vaccinati. Il completamento del ciclo vaccinale è infatti un requisito per entrare e viaggiare negli Stati Uniti, richiesto ai viaggiatori provenienti dall’estero.

Scopriremo nelle prossime ore se l’obbligo di tampone negativo viene meno solo per i viaggiatori vaccinati oppure per tutti, non appena saranno diffusi maggiori dettagli.

Nel frattempo, tutte le regole di viaggio per gli Stati Uniti sono su Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/USA

Infine, dovete sapere che l’amministrazione Usa ha aumentato il costo di registrazione per ottenere l’ESTA, l’autorizzazione elettronica al viaggio che sostituisce il visto per i viaggi di turismo.